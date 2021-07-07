夜市可以大排長龍、補教卻無法復課？業者叫苦：號召上街頭

台灣自5月17日疫情爆發後，各行各業叫苦連天，最受衝擊到的服務餐飲業已有不少店家撐不下去選擇停業，在夜市已開放大排長龍的情況下，補教業者不滿該行業疑被歧視，至今仍無法復課，包括疫苗分配也輪不到他們，讓他們不滿到想呼籲同行業者「一起上街頭」。

根據補習教育協會表示，疫情爆發後，已有逾百家的補習班已出示頂讓海報，尤以小型補習班最是苦撐。業者都在殷殷企盼讓補習班有條件復課。

補教師郭偉在「中華民國補習教育協會」臉書中留言表示不滿，質疑為何工廠能群聚作業，那補教業為何不能復課；為何托嬰、托育能營業，補習班卻不能；為何夜市、批發市場能大堆群聚，但補教業的人流是固定的，在其他人流無法確定的行業都能營業的情況下，為何至今仍無法復課。他要求政府給個說法，說服補教業為何被規定不能工作還不能打疫苗，再這樣下去，真的很想呼籲同業一起上街頭抗議。

郭偉並說，補教師其實也是安定社會力量的一群人，但長期以來顯得太弱勢，「沒人敢出來講話，雖然大家都很忙，但我們這群人實際上都是大內高手…只是一直被漠視…長期被打壓…非常非常不爽….真的要上街頭了！」

還有其他補教業者自嘲：「若微解封開放內用，那我們帶學生去餐廳上課好了。」但也有人貼出花蓮縣政府南區服務中心的資訊，表示花蓮立案短期補習班已在6/28造冊完成，等候打疫苗的時間不遠，與其他國內城市相比，實在是「同島不同命」。

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