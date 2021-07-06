遠距成績「走鐘」 大學教授嘆：你都不考當你剛好

全國學校自五月下旬停課至暑假，教育部發函要求評量採彈性方式，外界解讀為「能放鬆就放鬆」，但近來各級學校期末成績陸續出爐，有大學教授發現，全班成績從原本的鐘型曲線，竟「走鐘」出現雙峰現象；一名高中教師也無奈說，有些學生就是刻意不上線，暑假又遇疫情不能實體暑輔，重修也是線上開講，對於成績邊緣的學生，不如就「彈性」一點，讓他低空飛過。

因應「停課不停學」，學校將教室搬上雲端，時間適逢學期末，傳統紙筆測驗難防弊，多數學校改成開書考，或改以繳交報告、作業、調整學期成績占分比等彈性作法來因應。

淡江大學全球政治經濟學系全英語學士班系主任包正豪在大一開設政治學必修，他將課程先預錄好，放上教學平台讓學生上網看，學期末則在線上出選擇考題，讓學生有兩周時間可上網作答。未料，竟有學生連考都不考，也讓他直言「你都不考，當你剛好！」

「考試的目的是要讓同學讀書」，包正豪表示，遠距教學缺乏互動，學習成效難掌握，全班成績從原本的鐘型曲線，今年意外「走鐘」出現雙峰現象，被當的學生也都是不出席、不交作業、不參加考試，求其生而不可得，問題還是出在學生自律力。

全國教師工會總聯合會先前也針對高中職遠距教學進行調查，他們推估，全國至少有1474位高中生因設備欠缺無法學習。但全教總高中職主委張瓊方也提到，有些學生設備無虞，但上課時間到了，不上線就是不上線；也有高中教師坦言，遠距教學容易讓學習動機弱的孩子更「墮落」，學生自律力與學習表現成正比。

不過，也有學校發現，有些上實體課都在趴睡的同學，因線上教學而變得積極。台北市某國小校長就說，有學生平常上課問問題都「拒答」，教室一搬上雲端後，不僅開始認真解題，還會協助同學解決硬體問題，學生的「隱性」能力，反因遠距教學被看見。

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