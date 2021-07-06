快訊

美國務院亞太副助卿孫曉雅出線 成AIT首位女處長

莫德納疫苗為何只能低溫運送？高中課本有解答

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠距成績「走鐘」 大學教授嘆：你都不考當你剛好

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
因應「停課不停學」，學校將教室搬上雲端。本報資料照
因應「停課不停學」，學校將教室搬上雲端。本報資料照

全國學校自五月下旬停課至暑假，教育部發函要求評量採彈性方式，外界解讀為「能放鬆就放鬆」，但近來各級學校期末成績陸續出爐，有大學教授發現，全班成績從原本的鐘型曲線，竟「走鐘」出現雙峰現象；一名高中教師也無奈說，有些學生就是刻意不上線，暑假又遇疫情不能實體暑輔，重修也是線上開講，對於成績邊緣的學生，不如就「彈性」一點，讓他低空飛過。

因應「停課不停學」，學校將教室搬上雲端，時間適逢學期末，傳統紙筆測驗難防弊，多數學校改成開書考，或改以繳交報告、作業、調整學期成績占分比等彈性作法來因應。

淡江大學全球政治經濟學系全英語學士班系主任包正豪在大一開設政治學必修，他將課程先預錄好，放上教學平台讓學生上網看，學期末則在線上出選擇考題，讓學生有兩周時間可上網作答。未料，竟有學生連考都不考，也讓他直言「你都不考，當你剛好！」

「考試的目的是要讓同學讀書」，包正豪表示，遠距教學缺乏互動，學習成效難掌握，全班成績從原本的鐘型曲線，今年意外「走鐘」出現雙峰現象，被當的學生也都是不出席、不交作業、不參加考試，求其生而不可得，問題還是出在學生自律力。

全國教師工會總聯合會先前也針對高中職遠距教學進行調查，他們推估，全國至少有1474位高中生因設備欠缺無法學習。但全教總高中職主委張瓊方也提到，有些學生設備無虞，但上課時間到了，不上線就是不上線；也有高中教師坦言，遠距教學容易讓學習動機弱的孩子更「墮落」，學生自律力與學習表現成正比。

不過，也有學校發現，有些上實體課都在趴睡的同學，因線上教學而變得積極。台北市某國小校長就說，有學生平常上課問問題都「拒答」，教室一搬上雲端後，不僅開始認真解題，還會協助同學解決硬體問題，學生的「隱性」能力，反因遠距教學被看見。

遠距教學 停課 包正豪

延伸閱讀

在家學習 疫難忘

中職／曹竣崵遠距教學 對王建民太太這句話最有感

中職／曹竣崵想起27年前 決定轉念讓曹祐齊報名選秀

陽明交大仿「成功嶺模式」 下學期大一新生晚1周開學

相關新聞

遠距成績「走鐘」 大學教授嘆：你都不考當你剛好

全國學校自五月下旬停課至暑假，教育部發函要求評量採彈性方式，外界解讀為「能放鬆就放鬆」，但近來各級學校期末成績陸續出爐，...

因疫情沒實體夏令營 基隆線上營隊開跑實作課程受歡迎

今年暑假因為疫情沒有實體夏令營，基隆市明德職探中心的線上體驗營隊先開跑，中心主任張秋茹老師指出，改為線上體驗是相當大的挑...

學生確診人數首度+0 7% 民眾尚未申請孩童防疫補貼

教育部今天公告最新統計，截至昨天傍晚，全國累計677名學生確診新冠肺炎，包括大專生215名是最多，其次為高中108人、國...

北市讀報教育工作坊線上成果發表 各校學生表現亮眼

台北市109學年度讀報教育系列工作坊今天完成最後一場，主辦單位表示，與過去不同是，這次加入學生，讓師生共同研習。今年讀...

不甩國教署！逾30所高中不開放延後上傳學習歷程

新冠肺炎疫情影響學習，教育部6月22日發函給各高中，要求至少延後「高中學習歷程檔案」上傳期限到9月30日，但學生團體昨調查發現，全國至少30所高中未按規定延後，仍要求學生7月底前上傳，影響學習權益。高中主管則指教育部只宣布延期、沒規畫配套，行政上窒礙難行。

南投線上學習資源缺 台積電出手捐200台再生筆電

受疫情影響，全台中小學自上月19日停課，改採在家線上教學，而為協助偏鄉、弱勢學童，台積電慈善基金會今捐贈200台再生筆電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。