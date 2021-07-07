疫情紓困 華梵大學廣發新生全額獎學金 抵免學雜費

新冠疫情大爆發嚴重衝擊國民生計，失業、無薪假、關店、倒閉等問題像海嘯般席捲而來，不少家庭已開始陷入收入銳減甚至零收入的經濟困境，面對9月即將開學，孩子的學雜費該怎麼辦？

全額獎學金 就學零負擔

為了減輕家長的經濟壓力，讓弱勢子女也有念大學出頭天的機會，華梵大學特別推出「就學零負擔」政策，大一新生入學不必奔波校外打工就有「全額獎學金」可領，等於抵免全部學雜費；現在更破天荒推出「在家線上面試入學」，只要報名獨招，無需參加指考即可在家申請線上面試，通過後即能成為大一新鮮人，立刻高枕無憂享受暑假生活。

華梵大學表示，「全額獎學金，就學零負擔」政策為大一新生入學後，可無門檻申請修讀「校園共同維運」課程，每週校園服務5小時再加上沒有品德問題，第一學期就可輕鬆領到與學雜費同額的「覺之教育品德全額獎學金」5萬4千元；若全學期各科平均到課率又達八成，學期成績總平均在75分以上，大一下學期還可續領全額獎學金。

華梵大學提供新生全額獎學金，又有最新最炫的教學設備和工坊可以體驗學習。 圖／華梵大學 提供

換算時薪近七百 校園服務安心學

即將升上大二的華梵大學智慧生活科技學系洪紹倫是「全額獎學金」政策的受惠者，他說，全額獎學金讓他省去到校外打工的時間和車錢，而且平均一天只需在校園服務1小時，一個學期就可領到5萬4千元，換算成時薪高達675元，換算月薪也有約1萬4千元，不僅比外面打工報酬高出很多，還可以把握機會跟師長學習，又不用擔心校內外頻繁進出可能增加染疫風險，服務環境相對安全。

洪紹倫開心的說，不必到校外工讀，讓他能有更多課餘時間準備考證照、學習新技能，從大一就開始增強自己的就業力，提早進行職業規劃；他還打算將多的獎學金存起來，留作日後購買教科書與報考研究所之用。

華梵大學表示，除了大一入學可領全額獎學金，針對大二到大四學生，學校還提供「百工學堂」與「藝術村」共31個工作坊，培養職場最夯的「自造達人」（Maker），最高也可領到每學期5萬4千元「創新共學獎學金」，相當於同額學雜費。

有了全額獎學金挹注，華梵大學學生可專心學作「自造達人」。 圖／華梵大學 提供

線上面試免指考 高枕無憂放暑假

值得一提的是，今年大學指考二度延期至7月28日舉行，放榜時間也延後至8月底，考生身心煎熬可想而知，華梵大學提供單獨招生入學管道，考生無需等到月底指考，現在就能在家報名申請線上面試，通過後及早成為大學生，高枕無憂放假去，又不必擔心指考是否會有群聚風險，成為疫情下另類升學選擇。

華梵大學有全國唯一的攝影與VR設計學系，以及傑出校友雲集的美術與文創學系，和智慧生活設計學系、智慧生活科技學系、佛教藝術學系等5個創新科系開放單獨招生，報名時間自即日起至8月13日止，無論有無學測成績，不分年齡老少，都可申請報名線上面試入學。詳情可加LINE詢問招生中心： https://lin.ee/rJOExBr ；招生科系連結： https://lihi1.cc/8LnkX ；電話諮詢專線：02-6625-2525。

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