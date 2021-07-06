疫情宅在家搶3.5萬獎金 中警邀學子當「創意點子王」

台中市警局少年警察隊在今年的青春專案，因為疫情攪局，改變辦理方式，推出「創意Slogan」、「創意電子海報」徵件比賽，徵件日期從今天開始，一直至8月16日，一率採取先上報名，邀請防疫宅在家的年輕學子參與，少年隊表示，前200名報名者都可獲得200元的7-11商品 卡，如果是雙料冠軍得主，最高可獲得3萬5400元的商品卡。

台中市警局少年隊說，創意標語、海報徵件比賽以青少年常見犯罪議題「毒品」、「幫派」、「詐騙」、「賭博」、「色情」等為5大主軸，以此為創意發想，鼓勵學生將天馬行空的創意化為標語（口號），或利用圖象、文字、色彩、版面、圖形等具化成海報，藉此讓學生對於5大安全議題有更進一步了解與探討，並以同儕力量發揮宣導效能，不僅貼近年輕世代想法，更能創造共鳴與認同。

少年隊表示，疫情期間少年保護與防疫工作並重，透過舉辦非群聚式比賽，讓宅在家的青少年學生透過線上參與，舒解無法從事戶外活動的煩悶與焦躁，同時確保青少年暑期安全活動空間，營造孩子開心、家長安心的暑假。

少年隊說，比賽得獎標語作品將運用在各機關LED跑馬燈、電子看板或警車廣播宣導等，得獎海報則提供各單位運用於官方網站、FB粉絲專頁或是學校網頁宣導等，讓學生創意無限延續，發揮正面影響力，達到寓教於樂的效果。

少年隊表示，詳細活動資訊請至少年警察隊官網查詢，另外少年隊粉絲專頁也舉辦「# tag分享」抽獎網路留言活動，只要加入台中市少年警察隊粉絲專頁按讚、留言、標註3位好友，並公開分享貼文，就有機會獲得500元的7-11商品卡，共計抽出20名。 台中市警局少年警察隊辦理創意標語、海報徵件比賽，從即日起徵件至8月16日，最高可獲得3.5萬元獎金。圖／台中市警局提供

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