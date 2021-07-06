快訊

直播／疫苗預約系統將上線 唐鳳說明操作步驟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情宅在家搶3.5萬獎金 中警邀學子當「創意點子王」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局少年警察隊辦理創意標語、海報徵件比賽，從即日起徵件至8月16日，最高可獲得3.5萬元獎金。圖／台中市警局提供
台中市警局少年警察隊辦理創意標語、海報徵件比賽，從即日起徵件至8月16日，最高可獲得3.5萬元獎金。圖／台中市警局提供

台中市警局少年警察隊在今年的青春專案，因為疫情攪局，改變辦理方式，推出「創意Slogan」、「創意電子海報」徵件比賽，徵件日期從今天開始，一直至8月16日，一率採取先上報名，邀請防疫宅在家的年輕學子參與，少年隊表示，前200名報名者都可獲得200元的7-11商品 卡，如果是雙料冠軍得主，最高可獲得3萬5400元的商品卡。

台中市警局少年隊說，創意標語、海報徵件比賽以青少年常見犯罪議題「毒品」、「幫派」、「詐騙」、「賭博」、「色情」等為5大主軸，以此為創意發想，鼓勵學生將天馬行空的創意化為標語（口號），或利用圖象、文字、色彩、版面、圖形等具化成海報，藉此讓學生對於5大安全議題有更進一步了解與探討，並以同儕力量發揮宣導效能，不僅貼近年輕世代想法，更能創造共鳴與認同。

少年隊表示，疫情期間少年保護與防疫工作並重，透過舉辦非群聚式比賽，讓宅在家的青少年學生透過線上參與，舒解無法從事戶外活動的煩悶與焦躁，同時確保青少年暑期安全活動空間，營造孩子開心、家長安心的暑假。

少年隊說，比賽得獎標語作品將運用在各機關LED跑馬燈、電子看板或警車廣播宣導等，得獎海報則提供各單位運用於官方網站、FB粉絲專頁或是學校網頁宣導等，讓學生創意無限延續，發揮正面影響力，達到寓教於樂的效果。

少年隊表示，詳細活動資訊請至少年警察隊官網查詢，另外少年隊粉絲專頁也舉辦「# tag分享」抽獎網路留言活動，只要加入台中市少年警察隊粉絲專頁按讚、留言、標註3位好友，並公開分享貼文，就有機會獲得500元的7-11商品卡，共計抽出20名。

台中市警局少年警察隊辦理創意標語、海報徵件比賽，從即日起徵件至8月16日，最高可獲得3.5萬元獎金。圖／台中市警局提供
台中市警局少年警察隊辦理創意標語、海報徵件比賽，從即日起徵件至8月16日，最高可獲得3.5萬元獎金。圖／台中市警局提供

警察

延伸閱讀

台中市議員結合民間團體抗疫 今捐29箱物資支持第一線

柯文哲批第7類製造特權疫苗 綠營：心態扭曲不可思議

疫情下學子宅家迎暑假 今年中警青春專案上網獎品豐富

單親少女父親過世後跟男網友離家7天 高雄少年隊尋回

相關新聞

學生確診人數首度+0 7% 民眾尚未申請孩童防疫補貼

教育部今天公告最新統計，截至昨天傍晚，全國累計677名學生確診新冠肺炎，包括大專生215名是最多，其次為高中108人、國...

北市讀報教育工作坊線上成果發表 各校學生表現亮眼

台北市109學年度讀報教育系列工作坊今天完成最後一場，主辦單位表示，與過去不同是，這次加入學生，讓師生共同研習。今年讀...

不甩國教署！逾30所高中不開放延後上傳學習歷程

新冠肺炎疫情影響學習，教育部6月22日發函給各高中，要求至少延後「高中學習歷程檔案」上傳期限到9月30日，但學生團體昨調查發現，全國至少30所高中未按規定延後，仍要求學生7月底前上傳，影響學習權益。高中主管則指教育部只宣布延期、沒規畫配套，行政上窒礙難行。

疫情宅在家搶3.5萬獎金 中警邀學子當「創意點子王」

台中市警局少年警察隊在今年的青春專案，因為疫情攪局，改變辦理方式，推出「創意Slogan」、「創意電子海報」徵件比賽，徵...

南投線上學習資源缺 台積電出手捐200台再生筆電

受疫情影響，全台中小學自上月19日停課，改採在家線上教學，而為協助偏鄉、弱勢學童，台積電慈善基金會今捐贈200台再生筆電...

暑期學童乏人照顧 立委推防疫照顧假

隨著暑假到來，很多家長沒有餘力照顧孩子，且7月12日三級警戒可能降級，民進黨立委賴品妤、林楚茵等人5日指出，很多學校、補習班已宣布暑假將沒有輔導課程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。