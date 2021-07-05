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學生確診人數首度+0 7% 民眾尚未申請孩童防疫補貼

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部今年6月15日上午10時開放上網登記領取孩童防疫補貼，逾九成符合資格民眾已申領。圖／取自教育部臉書粉絲專頁
教育部今年6月15日上午10時開放上網登記領取孩童防疫補貼，逾九成符合資格民眾已申領。圖／取自教育部臉書粉絲專頁

教育部今天公告最新統計，截至昨天傍晚，全國累計677名學生確診新冠肺炎，包括大專生215名是最多，其次為高中108人、國中105人、國小177人、幼兒園72人，是這一波疫情爆發以來首度「+0」。

國小以下孩童每人1萬元的防疫補貼6月15日開放登記請領，「孩童家庭防疫補貼網」於6月15日上線，18日起加入實體ATM領款服務。教育部今天表示，全國已有近93％符合資格的民眾完成申請。

教育部統計，截至今天中午12時，已有174萬4861人完成網路申領登記，並已順利將補貼撥入173萬770人的指定帳戶，另有337人的金融機構也正在辦理撥款。在ATM領取部分，已完成現金領取的人數達39萬3161人。

教育部提醒民眾，孩童家庭防疫補貼持續辦理到今年9月30日，建議民眾多利用網路申請。同時也呼籲民眾盡量透過網路銀行，或到行政院孩童家庭防疫補貼網查詢入帳情形，以減少群聚風險。

孩童防疫補貼領取方式有兩種，第一是透過手機、平板、電腦等多種載具，上「行政院孩童家庭防疫補貼網」登記領取。由孩童的父母或監護人其中一人，上網登錄孩童的健保卡號、監護人身分證號，以及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料。

第二種領取方式是透過ATM，孩童的父母或監護人其中一人，可持全國373家金融機構任一家提款卡，到「國泰世華銀行」、「中國信託銀行」和「台新銀行」設置的實體ATM（全國共1萬4611台），插入父母或監護人的提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一監護人的身分證號，即可領取1萬元現金。

教育部 健保卡 行政院

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