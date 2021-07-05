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北市讀報教育工作坊線上成果發表 各校學生表現亮眼

聯合報 / 教育事業部

北市109學年度讀報教育系列工作坊今天完成最後一場，主辦單位表示，與過去不同是，這次加入學生，讓師生共同研習。今年讀報教育是與陳欣希教授團隊合作。陳欣希表示，「只有自己變好是不夠的，要邀請身邊的人一起變好。」不少參與學生在今天的線上分享中都提到，與他人分享所學，既拉近距離，也很有成就感。

建成國中學生黃愛甯分享經驗，他利用下課時間跟同學分享報紙文章，也從同學的回應修正選文與分享技巧。誠正國中學生吳亭誼則以漫畫畫出與同學分享的過程，她表示參加研習之前不會主動分享，現在很樂意跟朋友分享，也會依同學閱讀的程度、使用的載具，適時調整自己分享的內容與方法。

東湖國中學生黃允斌觀察發現，報章上科普文章比文化類更親民，不過專有名詞不能太多，否則讀者無法領會。他期許可以在學校帶起讀報風氣，而且讀報要站在不同的觀點才能更有收穫。

參與此次研習的永吉國中老師黃千芳表示，今年的設計很特別，不但師生共學，還要師生返回校園後擴散學習的成果，讓別人共好。黃千芳計畫將研習學到的技巧放入她經營的「閱讀廣播社」，讓學生看《好讀周報》從讀標題猜內容，或將報紙內容改寫等。

台北市教育局中等教育科課程督學陳貴馨表示，這是北市第二次辦與學生相關的教育工作坊，感謝各校老師帶著學生來學習與成長，也謝謝誠正國中的行政團隊的支援，更感動疫後學生的線上發表還能這麼精彩，學生的成長讓一路陪伴的老師有目共睹。

陳欣希表示，要推動閱讀，不一定是老師學會才能教孩子，這項活動證明，只要教方法，給任務，孩子自然就會有很好的展現。

北市 教育局

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