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不甩國教署！逾30所高中不開放延後上傳學習歷程

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部國教署6月22日發函給各高中，要求至少延後「高中學習歷程檔案」上傳期限到9月30日。本報資料照片
教育部國教署6月22日發函給各高中，要求至少延後「高中學習歷程檔案」上傳期限到9月30日。本報資料照片

新冠肺炎疫情影響學習，教育部國教署6月22日發函給各高中，要求至少延後「高中學習歷程檔案」上傳期限到9月30日。學生團體今天表示，他們調查發現，全國至少有30所高中都沒延後，仍要求學生7月底前上傳，影響學習權益。高中教師則指國教署規畫延期沒規畫配套，行政上窒礙難行。

台灣青年民主協會接獲學生投訴，新北市竹圍高中教務主任在結業式上要求「依原訂期程，7月8日前要上傳學習歷程」；苗栗君毅高中提醒學生「本學期該上傳的作業或多元表現至7月23日止」；台南新化高中表示「為方便老師認證、學校行政作業等，學生仍維持7月26日前上傳。」

台青協轉述，某校教師甚至對學生說「國教署6月22日發函內容是一則假消息。」

高中主管則指指國教署規畫延期沒規畫配套，行政上窒礙難行。學習歷程檔案延後上傳的消息一出，不少高中教務處、註冊組主管反彈，直言國教署未找第一線討論就擅自決定延期，打亂行政作業。這還不是第一次延期，學習歷程檔案經常如此，是108課綱中「最善變的政策」。

一名高中註冊組長說，有些課有代理教師任課，教師任期只到7月底，行政上很難配合國教署提出的期程，「總不能請離職夥伴繼續工作吧？」

北市建國中學也直接在官網公告，直說國教署延期卻沒配套，學校不知如何具體執行。輔導室公告中提到「國教署來文要求期程延長，已遠超過部分原任課教師（退休教師、代理教師）的聘期，但並未說明若任課教師離職，課程學習成果應如何進行認證以確保檔案真實性，並符合法規要求『應經任課教師認證』的標準。」

有高中教師分析，各高中在疫情期間理當「停課不停學」，如今教育部宣布延後上傳，等於承認「停課不停學」是有殘缺的學習。若真有殘缺，教育部應該在疫情前事先規畫好，或在疫情後補課。教育部的善意，可能造成前後邏輯矛盾，未來要補的破洞可能會更多。

教育部 疫情 新冠肺炎

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