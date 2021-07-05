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在家也能動手做！ 新北41間創客社群聯手推線上課程

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
金山高中學生動手做IQ Light。圖／新北市教育局提供
金山高中學生動手做IQ Light。圖／新北市教育局提供

疫情關係導致近來許多活動或課程無法舉辦，新北創客社群學校的老師們決定聯手挑戰，將動手實作課程線上化，學生在居家防疫的同時也能感受活潑有趣的教學，讓玩創意不因空間的距離而停歇。

新北先前舉辦創客季活動，宣誓要當「自造城」，如今碰上疫情，新北41間創客社群學校的老師們也聯手發起線上課程，打造遠端動手實作課程。教育局長張明文表示，動手實作課程要轉為線上有一定限制與難度，但老師們還是發揮創客精神結合「創意、整合、自學、實作」及學科知識，共同挑戰創客遠端教學不中斷。

教育局指出，積穗國小打破以往按表操課情形，安排同步與非同步課程，讓孩子在居家防疫的同時也能隨時學習，有興趣的老師還能共同備課或共享教學資源。其中課程包含線上3D捏塑課程、程式撰寫PAIA 線上迷宮自走車課程等，另外還首創國小端線上人工智慧教學課程，讓孩子能將人工智慧應用於海洋救援生態專案。

成福國小則結合在地文化及民俗風情推「門神文化設計創客實作課程」讓孩子能跟著門神去旅行，認識台灣及廟宇文化，並示範如何製作木雕及木雕的珍貴之處，最後還教學利用身邊東西，如厚紙板、保麗龍等，將自己的門神作品立體化，十足發揮「想得出來，就做得出來」的創客精神，讓上課的同學直呼學習模式很新鮮、很有趣，是一種全新體驗。

金山高中發揮巧思使用google meet轉換實作課程，推線上直播動手做IQ Light，另外還有雷射金屬彩雕設計課程，邀請國三學生設計畢業紀念鑰匙圈，並由老師在遠端以機器製作成品，大家一起運用meet分享作品，充分達到快樂活潑氛圍下的教學與交流。

教育局強調，新北一直以打造「自造城」為目標，目前已經有12所自造教育中心，是全國最多，同時也設置41所創客社群學校推動創客課程及營隊，每年舉辦創客季活動，並提供豐富教育資源，希望孩子能設計作品、動手發揮創意，成為具創造力的人才。

積穗國小提供清楚易懂的人工智慧運作流程，並實際運用於海洋救援生態專案。圖／新北市教育局提供
積穗國小提供清楚易懂的人工智慧運作流程，並實際運用於海洋救援生態專案。圖／新北市教育局提供
成福小謝基煌主任線上示範如何使用木雕，讓孩子認識台灣及廟宇文化。圖／新北市教育局提供
成福小謝基煌主任線上示範如何使用木雕，讓孩子認識台灣及廟宇文化。圖／新北市教育局提供
金山高中老師線上直播動手做IQ Light。圖／新北市教育局提供
金山高中老師線上直播動手做IQ Light。圖／新北市教育局提供
成福國小學生線上分享廟宇文化。圖／新北市教育局提供
成福國小學生線上分享廟宇文化。圖／新北市教育局提供
金山高中雷射金屬彩雕設計課程，邀請國三學生設計畢業紀念鑰匙圈。圖／新北市教育局提供
金山高中雷射金屬彩雕設計課程，邀請國三學生設計畢業紀念鑰匙圈。圖／新北市教育局提供
成福小學生利用身邊的東西創作，例如厚紙板、保麗龍等將自己的門神作品立體化。圖／新北市教育局提供
成福小學生利用身邊的東西創作，例如厚紙板、保麗龍等將自己的門神作品立體化。圖／新北市教育局提供

新北

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