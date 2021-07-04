聽新聞
test
0:00 / 0:00
逾200名大專生確診 大專教師未列疫苗優先對象
教育部今天公告最新統計，截至昨天傍晚，全國累計677名學生確診新冠肺炎，包括大專生215名是最多，其次為高中108人、國中105人、國小177人、幼兒園72人。但中央流行疫情指揮中心以大專校園能落實遠距教學為由，確定不將大專教師列為公費疫苗優先接種對象。
教育部曾在6月22日發函各大專校院，要求各校調查教職員施打疫苗意願。教育部主任秘書廖興國對此表示，行文各大專目的是先提前作業。
文化大學當天就按教育部指示調查教職員施打意願，校方還強調「時間緊迫，23日前下班前就要回傳，且無法選擇疫苗廠商」。可接種對象為18歲以上專、兼任教師、計畫助理、約聘人員，另可按職務需求，納入經常駐校的廠商和外包商。
中興大學23日也透過信件調查教職員施打意願，信中要教師「三思而後行」，包括可以接受施打任何廠牌、可以接受不確定何時打疫苗，以及可以接受登記後一定要打，「不變更自己深思熟慮的決定」。若已是孕婦等符合優先施打順序者，就不需回覆校內調查。
有關教育人員施打順序安排，廖興國說，將優先安排大學指考和相關暑期考試試務人員施打，其次是幼兒園和課照中心教職員，接著是中小學教職員。教育部期待各級學校教職員都能在下學期開學前完成施打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言