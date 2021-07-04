逾200名大專生確診 大專教師未列疫苗優先對象

教育部今天公告最新統計，截至昨天傍晚，全國累計677名學生確診新冠肺炎，包括大專生215名是最多，其次為高中108人、國中105人、國小177人、幼兒園72人。但中央流行疫情指揮中心以大專校園能落實遠距教學為由，確定不將大專教師列為公費疫苗優先接種對象。

教育部曾在6月22日發函各大專校院，要求各校調查教職員施打疫苗意願。教育部主任秘書廖興國對此表示，行文各大專目的是先提前作業。

文化大學當天就按教育部指示調查教職員施打意願，校方還強調「時間緊迫，23日前下班前就要回傳，且無法選擇疫苗廠商」。可接種對象為18歲以上專、兼任教師、計畫助理、約聘人員，另可按職務需求，納入經常駐校的廠商和外包商。

中興大學23日也透過信件調查教職員施打意願，信中要教師「三思而後行」，包括可以接受施打任何廠牌、可以接受不確定何時打疫苗，以及可以接受登記後一定要打，「不變更自己深思熟慮的決定」。若已是孕婦等符合優先施打順序者，就不需回覆校內調查。

有關教育人員施打順序安排，廖興國說，將優先安排大學指考和相關暑期考試試務人員施打，其次是幼兒園和課照中心教職員，接著是中小學教職員。教育部期待各級學校教職員都能在下學期開學前完成施打。

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