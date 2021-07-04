「孟母三遷」有效！ 友善鄰居提升少年幸福感

「孟母三遷」為了孩子搬到更好的居住環境，真的能提升成長品質？國家教育研究院教育制度及政策研究中心助理研究員王淑貞發表一項研究，指出少年生活鄰里內的鄰居互助度、熟識度和日常接觸，都可以促進少年幸福感。

這項研究以中央研究院台灣青少年成長歷程研究共4988名國中一年級和三年級學生為樣本，研究團隊在2000年於新北市、台北市及宜蘭縣進行抽樣調查，而後應用完全結構方程模型的統計方法驗證研究假設。

研究發現鄰里內的鄰居互助度、熟識度和日常接觸，可促進少年幸福感；少年就算平常不與鄰居頻繁互動、也非組織共同成員，單純浸潤在具有互助、彼此熟識的鄰里氛圍下生活，即有助於提升整體幸福感。

研究指出，居住在鄰居互助度高的鄰里、或經常與鄰居接觸（打招呼），少年會有較高的自尊，進而有較高幸福感。社會認可向鄰居打招呼是一種有禮貌的行為，有助於少年取得認同、增加自尊。都市少年的自尊尤其提升，可能是因鄉村地區鄰居之間多為親戚，無助提升自尊。

另外，少年居住在鄰居互助度高、或是居民彼此熟識的鄰里會較有安全感，進而幸福感較高。但研究指出，若只是經常與鄰居接觸（打招呼），則與安全感無關，可能這對少年而言這只是一個禮貌行為，無關對社區安全與否的評價。

商品推薦