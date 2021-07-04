搶救學生心理健康 台大各系所擬設1名「關懷導師」

教育部將學生心理健康和自殺防治列為今年政策重點，但大專心理諮商資源終究有限，多校盼強化第一線導師關懷制度卻窒礙難行，許多大學教師無意願擔任導師，也不具輔導知能。台大擬安排每系所推派一名「關懷導師」，和既有的導師形成雙導師制，最快下學期上路；政大則展開校務研究，釐清各系所對「導師」的共識。

教育部規定各大專落實導師制度，不過多數學校淪為形式，大學生對導師的印象就是「每學期會吃一次飯」，緣份僅只於一頓午餐，沒有其他。

一名大學專業心理師指出，校園心理諮商服務採主動預約，無法強制學生參與，導師才能深入責任範圍內20到30名學生的生活，在校園三級輔導工作中的「初級預防」扮演重要角色。

去年底大專校園發生多起學生不幸案件，許多大學這學期開始規畫調整導師制度，如今學期結束，學務主管坦「進度緩慢」，主因是大學教師不一定想當導師。

台灣大學校長管中閔曾表示「讓想當導師的人多輔導一點學生」，校方事後深入規畫，發現若按此調整導師制度，恐讓部分教師藉此表態「不願當導師」，最後造成勞逸不均。

於是校方在此精神下修改計畫方向，台大學務長汪詩珮指出，目前維持每系設立導師，每人約輔導20名學生，不過再往上設一層「關懷導師」，由曾得過優良導師獎等事蹟，或較資深的教師來擔任，給學生多一道照顧。

汪詩珮說，大學教師任務多元，年輕教師更需忙於研究、升等，還需適應教學，故希望資歷較深、樂於關懷學生的教師勇於擔任「關懷導師」，並與學務處保持密切聯繫，掌握學生狀況。校方也將規畫並公告關懷導師的獎勵方案。

汪詩珮提到，台大另鼓勵各系所熱心導師提出各式導師社群、導師增能或導生成長團體等創新方案，讓更多導師彼此共學、交流，更了解如何當一個好導師。

台大的規畫形同「雙導師制度」，台灣師範大學六年前推出此制，安排各系所導師擔任學術導師，協助生涯規畫，另一專責導師則由教官擔當。台師大學務長林玫君回顧，教育部規畫安排教官全面退出校園後，台師大便安排教官參加心理輔導培訓課程，無縫接軌轉任專責導師，關懷學生生活並兼顧校園安全。

政治大學校長郭明政也曾提議改變導師制度，讓學生自行選擇導師，也想取消易流於形式的全校導師會議，改成各院系導師自行開會，聚焦討論系上學生常遇到的問題。政大身心健康中心則曾提案推動「多年一貫」導師制度，讓學生不必每年換一次導師，才能因熟悉感而託付心事，但此案尚無後續進度。

政大身健中心主任、心理系副教授楊啟正坦言，大專導師樣態多，有人傾力陪伴學生，有人認為「吃一次飯就夠了」，也有人表態「寧不拿補助經費也不要當導師」。政大擬從根基打起，近期擬展開校務研究，釐清大家對「導師」的共識，再來思考如何調整導師制度。

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