桃園辦國小雙語夏令營免費 20間外師直播主線上會客室

暑假不群聚，為豐富孩子疫情期間的暑期生活，桃園市政府教育局於暑假第一周創新推出「國小雙語夏令營~外師線上會客室」，由外師化身直播主陪學生線上趣味互動Fun暑假，7月5日（周一）至7月9日每天上午3個場次，每場次廣開20間會客室，外籍教師擔任會客室主人，親子免費參加。

雙語夏令營外師線上會客由義興國小承辦，校長馮立縈表示，藉由網路辦這類外語夏令營可以打破城鄉、校際藩籬。

活動5日至9日每天上午9、10、11點3個時段，每時段有20堂不同外師的課程可以選擇包括運動、繪畫、唱遊、會話等主題，可先參考語言程度及課程內容準備紙筆跟橡皮擦，不需事先報名，開課前5分鐘點選連結進入會客室，等待外師同意加入，隨選即上。

馮立縈說，每間會客室預計限制10至12位學生，準點由外師點選同意加入，並於每鐘點的10分之後不再開放進入。例如9點的課程，要在8點55分點選進入會客室，9點老師準時將前12位小朋友加入，9點10後將不再開放進入。若準點沒有被加入所選課程，建議換選另間會客室。

活動採用 Google Meet 軟體線上互動，建議要參加的學生事先準備好相關設備，如手機或電腦、耳機、麥克風等設備。 外師在雙語夏令營扮直播主和學生互動，是創新教學，透過網路還可以打破城鄉之間的藩籬。圖／桃園市教育局提供

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