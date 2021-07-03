暑期系列課程線上名師開講 基隆市教師雲端學堂上線

基隆市政府教育處今天表示，已邀請線上教學領域的專家名師開講，開設不同的增能學習課程，協助學校教師可以順利推動線上教學，同時提升教師的專業資訊知能，7月暑假有一系列的暑期課程，歡迎基隆的學生多加利用。

教育處說，邀請到的的老師陳睨，曾擔任國立台灣科技大學、台北大學等學校開設之簡報、辯論課程講師、讓狂人飛知識內容總監、無界塾實驗教育機構的藝術、表達課程講師，專長口語表達、社群行銷；以及3A資訊融入教育推手、台北市3A教學基地中心主任的台北市永春高中老師曾慶良。

兩人在6月就已經開始了各種豐富的教學，從Google Meet會議室與白板攻略、Pear Deck、Classkick與Slido等多項實用軟體，以及設計的「遠距數位教學影音剪輯實作」與「擴增實境AR解謎課程製作教學」等課程，向老師們分享可以如何將線上教學資源與課程結合。

7月暑假有一系列的暑期課程，在了解與熟悉有哪些軟體可以運用之後，陳睨對於每位老師也很重要的線上作業規劃與操作，以及藉由趣味的遊戲式教學開設課程(報名網址： https://forms.gle/SKmMWSFKSnak8TyW6 )，而曾慶良則是要帶領老師進入新興科技的世界，透過實際操作一起學習擴增實境AR解謎課程，並探索人工智慧的奧秘(課程代碼： https://meet.google.com/kqt-ieno-dxy )。

基隆市政府教育處表示，市府將持續與不同領域的專業人才，一起提供本市教師增能學習的機會，多元實用的課程，都非常歡迎老師們來互動交流，如有相關問題，可以上教育處處網防疫專區查詢；另外老師們也都可以到臉書「台灣線上同步教學社群」臉書、「基隆市遠距教學輔導小組」line社群吸取各項資訊。 暑期有系列課程線上名師開講，基隆市教師雲端學堂上線。圖／基隆市教育處提供

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