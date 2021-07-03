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認為沒有問題學生、是要引導學生方向　他獲杏壇芬芳獎

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
鷺江國中教練王葉豪表示，看見學生的成長，並能主動表達想法，在需要時尋求協助，是他最在意也最感動的事情。 圖／新北市教育局提供
鷺江國中教練王葉豪表示，看見學生的成長，並能主動表達想法，在需要時尋求協助，是他最在意也最感動的事情。 圖／新北市教育局提供

教育部日前公布110年杏壇芬芳獎得獎名單，新北市共11位老師獲得表揚，其中五華國小主任董大鋼認為，「沒有問題學生，只有學生遇到的問題」，每個孩子都有自己獨特的生命難題，老師要在年輕生命的困頓轉彎處引導方向。

董大綱表示，他在學校創立科學服務解說社團，並帶領社團孩子學習科學、多元文化、環境教育等。他也鼓勵孩子將所學趣味解說方式分享給他人，以服務學習完滿自己的品德心與生命情，在孩子身上可以看到教育的無限可能。

教保員蔡美麗是行政院原住民族委員會推動沉浸式族語幼兒園第1期試辦計畫的首批教保人員，對於原住民文化及族語傳承有份使命感及信念。

蔡美麗表示，剛開始推動時在人力、社區支持及行政資源上有諸多限制及困難，隨著看到孩子的進步、用流利族語對話，丹鳳族語班逐漸在當地家長心中建立良好口碑。。

另外，鷺江國中教練王葉豪從跆拳道轉攻競技武術，高三時就獲選為武術散打項目國手進入國家代表隊，大一時更代表台灣至曼谷參加亞運榮獲銅牌佳績，為國爭光。

王葉豪表示，當能在適合的領域發揮所長，人生可以很不一樣，自己確實能有所作為。在轉任教職後他以同理心陪伴學生，引導學生願意投入訓練，鼓勵學生不怕挫折並找到學習熱忱，他也說看見學生的成長，並能主動表達想法，在需要時尋求協助，是他最在意也最感動的事情。

教育局表示，新北市本年度獲得殊榮的11位老師包含高中組的聖心女中老師陳鳳幼、安康高中老師林嘉琪；高職組新北高工老師林金賢；國中組豐珠中學國中部主任蔡惠芳、鷺江國中教練王葉豪、溪崑國中主任蘇建東；國小組五華國小主任董大鋼、達觀中小學老師戴秋松、秀朗國小主任徐嘉鴻、桃子腳中小學主任蔡依齡；幼兒園組的丹鳳國小附設幼兒園老師蔡美麗。

丹鳳國小附設幼兒園教保員蔡美麗老師看到孩子進步、用流利族語對話，備感欣慰。圖／新北市教育局提供
丹鳳國小附設幼兒園教保員蔡美麗老師看到孩子進步、用流利族語對話，備感欣慰。圖／新北市教育局提供
五華國小主任董大鋼表示，「沒有問題學生，只有學生遇到的問題」。圖／新北市教育局提供
五華國小主任董大鋼表示，「沒有問題學生，只有學生遇到的問題」。圖／新北市教育局提供

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