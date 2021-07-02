彰化國中小校長第一階段遴選 教師團體稱讚公正

彰化縣國中小學校長去年起改為一年遴選一次，110學年度第一階段遴選結果出爐，41名國小校長留任原校，23名國小校長調任他校，第二階段遴選作業7月7日前申請受理，16日召開會議，暫定本學年結束的最後一天7月30日辦理校長交接典禮。

彰化縣政府昨天辦理第一階段遴選，晚間公告結果，及第二階段開缺興華國小（現任校長7.5年任滿調動）、長安國小（現任校長7.5年任滿調動）、鳳霞國小（現任校長4年任滿調動）、美豐國小（現任校長4年任滿調動），學校校長缺額受理曾任校長和候用校長申請。

多名校長今天表示，遴選結果沒驚奇之處，各校長「落點」幾乎在預料之中，頗符合原先的期待，留任校長會延續先前辦學規畫，盡力為師生服務，調任的校長到新學校可望帶來一番新氣象。

彰化縣教師會肯定遴選過程公平公正，一如先前縣長公開宣布，杜絕國中小學校長遴選的關說、找門道等弊病。

教師會指出，遴選程序按照校長的積分、辦學表現和教育處長加權給分等多個指標計算分數，固然公平，但校長辦學能力有時跟學校表現沒直接關係，部分學校行政和教學團隊都很強，無論哪一位校長帶領，學校表現差異不大，給校長很大加分，有些偏鄉學校弱勢，即使校長有通天本領也很難扭轉劣勢，未來可把學校背景條件納入參考，以求真實反映校長的辦學能力。

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