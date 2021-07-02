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黃金博物館12名新生代金工藝術家作品開展 360度視角品味

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新北市立黃金博物館今天起，推出「枝枒現象–台灣當代金工與首飾創作譜記」線上展示。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館今天起，推出「枝枒現象–台灣當代金工與首飾創作譜記」線上展示。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館今天起，推出「枝枒現象–台灣當代金工與首飾創作譜記」線上展示，邀請12名台灣新生代金工藝術家，展示19組不同系列的精采作品，民眾透過線上看展與360度的展品視角，可以細細品味當代金工之美，宅在家也能觀展當文青。

黃金博物館配合防疫期間推出的線上展覽，分成金工記事與新芽綻放兩個主題。金工記事介紹台灣當代金工藝術家年表，有當代金工的重要推手、承先啟後的中生代及迎向未來的新生代3個世代，介紹台灣46位當代金工藝術家的個人經歷與創作特色；新芽綻放有12位新生代金工藝術家，共19件代表性作品的360度圖文導覽，歡迎大家在宅觀展。

黃金博物館長謝文祥說，台灣當代金工與首飾創作，已有30年發展，展現出許多亮眼成果作品，「枝枒現象–台灣當代金工與首飾創作譜記」特展即是這些亮眼作品成果展現之一。這次線上展邀請王以安、王譽霖、江郁航、余孟儒、吳采軒、林蒼玄、張珈釩、張皓涵、陳亭君、廖建清、葉方瑾、葉玟妙等12位臺灣新生代金工藝術家，展出19組代表性作品。

當代金工與首飾創作的國際風潮起於1960年代，無論在材質、技法、類型與觀念等，都開啟許多新的可能性。台灣的當代金工創作則開始於1990年，除了承繼傳統金工工法外，也帶入工業與科技新技術，創作思想與觀念更跨越傳統藩籬，設計與純藝術已相互匯聚，形成共構的新格局，而每位藝術家的匠心獨具，呈現百花齊放的「枝枒現象」。官網查詢( https://www.gep.ntpc.gov.tw/ ）。

新北市立黃金博物館今天起，推出「枝枒現象–台灣當代金工與首飾創作譜記」線上展示。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館今天起，推出「枝枒現象–台灣當代金工與首飾創作譜記」線上展示。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館今天起，推出「枝枒現象–台灣當代金工與首飾創作譜記」線上展示。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館今天起，推出「枝枒現象–台灣當代金工與首飾創作譜記」線上展示。圖／黃金博物館提供
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新北市立黃金博物館今天起，推出「枝枒現象–台灣當代金工與首飾創作譜記」線上展示。圖／黃金博物館提供
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藝術家 黃金博物館

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