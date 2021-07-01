各縣市通訊諮商審查標準不一 20歲以下學生恐被漏接

國內多所大專院校因疫暫停諮商，改以通訊軟體關懷學生，但輔導只能關心生活情形，諮商則涉及醫事行為。衛福部對「通訊諮商」有嚴格要求，但各地衛生局審查標準不一，就連年齡限制都不同，就算學校成功取得資格，也有基層心理師憂心，屆時恐會出現對內做諮商、對外宣稱是輔導的問題，形同「掛羊頭賣狗肉」。教育部今雖頒布參考原則，暫時替校園遠距諮商解套，但當疫情三級警戒解除、學生復課後，若學生仍有通訊諮商需求，仍須回歸既有制度。

衛福部訂有「心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則」，但各地衛生局審查標準不一，若以台北市、台中市為例，就要求廿歲以上才可接受通訊諮商，換句話說，恐造成大二以下學生無法適用通訊諮商，只能進行關懷輔導，高中以下學生更直接被排除在外；另外，通訊諮商也不含初次諮商者，恐有學生被漏接。

一名在大專院校服務的心理師也說，停課期間僅以電話或信件關懷為主，學校定調為「關懷輔導」，解決生活適應問題，若學生真有深度諮商需求，則會推薦去找心理所或是身心科。但她坦言，實際上仍有不少學生抱怨諮商說停就停，若學生情緒高漲，也不能定調是諮商，遊走法律灰色地帶。

目前國內僅有個位數學校向當地衛生局申請「通訊諮商」，暨南大學日前創全國先例，獲得南投縣衛生局發函核准；亞洲大學、正修科大則在申請中，另也有不少北部大學有意提出申請，但尚在評估。

位於高雄市的正修科大今年五月底向高雄衛生局送件，正修科大學輔中心代理主任吳秉衛表示，去年疫情開始就有意提出申請，但今年看起來是要「長期抗戰」，也怕心理師執行業務時未符法規，基於保護學生及專業人員決定遞件，但目前尚未獲回音。

亞洲大學也在今年四月底正式向台中市衛生局申請，日前剛發文補件，審核結果尚未出爐。亞大健康中心主任林秀珍表示，衛福部對「心理諮商」四字相當嚴謹，若學校要做，目前也僅能做到視訊輔導或諮詢，但今年二月看見台灣有零星疫情，內部討論決定要遞件申請，填補學生的諮商需求。

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