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北醫大人馬拿下逾半董事席次 最快111學年併康寧大學

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北醫學大學入主康寧大學董事會，規畫兩校合併，最快111學年上路。本報資料照片
台北醫學大學入主康寧大學董事會，規畫兩校合併，最快111學年上路。本報資料照片

教育部昨晚甄選出康寧大學13席新任董事，台北醫學大學6人組成的董事群組以7比2勝出，也有2到3名個人董事候選人曾任職北醫體系。北醫大日前承諾募款至少1.5億元，支持康寧初期校務發展，並以兩校合併為目標。消息一出，家長群組立刻有人討論康寧大學護理等系，招生聲量瞬間變大。

北醫大曾在校內公聽會上說明期程，包括將於今年5月參與康寧董事甄選，今年8月進駐董事會，取得經營權，並在明年8月到後年8月間完成併校，與康寧合為一法人、一學校。如今已順利進駐董事會，若按此規畫走，最快於111學年起與康寧大學併校。

有關康寧大學甄選董事的原因，教育部表示，原康寧大學董事會租用台糖公司土地，未依承諾進行權利金捐資，教育部去年7月聲請法院解除全體董事職務。

高教司表示，法院去年11月17日裁定有理由，教育部依私校法第25條第2項規定，邀請熟悉校務財務及法令的專家學者、康寧大學學生代表及南北校區教師代表、工會代表，共組董事推選小組，重新組織康寧大學董事會。

攤開昨天選出的新任董事名單，包括台北醫學大學組成的六人群組（張文昌、李祖德、陳玲玉、林建煌、朱娟秀、許淑羣）確定入主董事會，另有六名個人董事入選，包括何弘能、李吉仁、林聖哲、邱仲慶、高靖秋、蔡惠任。

還有一名個人董事為康寧大學教師。康寧大學本已選出人選，卻遭教育部已程序未公開等由否決，需另舉辦選舉推出新人選。

康寧大學對此喊不平，今天特地發布新聞稿表示，為了選出這名董事，疫情期間配合政府減少人員流動的政策，決定採線上投票。校方6月22日透過學校電子郵件服務系統公告遴選教師代表董事相關資訊，直接寄送到教職員電子信箱，包含投票時間、投票方式、投票人員、被選選舉人、開票與監票委員等資訊。

校方補充，線上投票系統功能包含限制投票起迄時間、限制可投票人為人事室公告名單、限制一人一票、必要時可驗票。因此，為達到投票人身分識別，採用學校資訊系統帳號密碼進行身分驗證後登入系統；同時在系統內註記登入者是否己完成投票，避免重複投票；每名投票人在完成投票後會取得一個隨機序號，必要時可公開每一個候選人獲得選票之隨機序號，以達驗票目的。

校方表示，這次具投票資格者共107人，實際投票人數102人，投票率95.33％，開票過程並全程錄影存證，一切公平公開。

投票率 康寧大學 北醫大

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