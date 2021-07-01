師培公費生回鄉任教 疫情影響年資採計有彈性

金門縣110學年度預計分發的師培公費生，將服務國中有6名、國小4人，合計10名公費教師返鄉服務，今天報到。受疫情影響，縣府教育處表示，他們服務年資採計將採彈性放寬作法。

10名公費生今天到縣府教育處辦理報到，確認分發服務學校，教育處提醒教師應於31日前到各自分發服務學校報到，以利學校辦理發聘檢證核薪等作業。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，教育處表示，110年教師資格考試因疫情延後辦理，教育部決議有關因疫情的不可抗力因素，以致影響個案分發公費生延緩報到，他們服務年資的採計採彈性放寬作法，也就是說，將以6年後之當年度7月31日為公費生的義務服務期滿，以免影響服務期滿後的介聘事宜。

教育處表示，師資培育公費生，除了提供學生多元升學管道，還能培育金門縣優秀學子成為教師，返鄉服務貢獻所學；對地區國中小來說言也是增添穩定師資的重要管道之一。

有鑑於過往公費生師資保送與學校端需求未盡相符，導致學校師資結構失衡，教育處表示，自109年學度起，先調查學校需求，教育處彙整後再邀各校審查，依審議結果提報教育部，使公費生保送與學校需求相符。

此外，為了建立制度，教育處處長羅德水表示，教育處已訂定「金門縣師資培育公費生提報及分發作業要點」，以公開、透明、專業方式建立提報分發制度。縣府也期勉公費生回鄉任教，持續貢獻所學，讓金門教育能向上提升。

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