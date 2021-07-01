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疫情照顧偏鄉弱勢生 宜縣府與慈濟暑假配送幸福蔬果箱

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙與慈濟基金會執行長顏博文代表簽署合作意向書，每個月直接以配送方式把食品及蔬果送到偏鄉學生家中。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙與慈濟基金會執行長顏博文代表簽署合作意向書，每個月直接以配送方式把食品及蔬果送到偏鄉學生家中。圖／縣府提供

疫情期間衝擊經濟，宜蘭縣政府擔心影響弱勢家庭學生的三餐，今天結合慈濟基金會提供「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，暑假期間供應縣內1655戶弱勢家庭，縣長林姿妙今天與慈濟基金會執行長顏博文代表簽署合作意向書，每個月以配送方式把食品及蔬果送到偏鄉學生家中。

此次縣府與慈濟基金會合作配發3384箱的「安心生活箱」，是以方便調理或即時沖泡的食品物資為主，兼顧營養與便利性，另外慈濟基金會還贊助270萬元組成「健康蔬果箱」，這是由宜蘭縣農會供應在地新鮮優質當令蔬果的農產品，都是經過認證且健康安心食材，暑假期間由宜蘭郵局宅配到府。

縣政府教育處表示，每戶弱勢學生每個月配送2箱，包含安心生活箱與健康蔬菜箱各1箱，每月配送1次，為期2個月，讓學童於暑期防疫期間不出門，就能得到安心又健康的營養照顧。

縣長林姿妙今天利用線上視訊，感謝慈濟基金會與縣政府攜手合作這項有意義的計畫。林姿妙表示，學生上課有營養午餐，但他們疫情期間放暑假在家生活，縣府更關心，為照顧弱勢學生三餐，除了在防疫停課期間仍持續補助弱勢學生午餐外，因應暑假即將到來，更加需要照顧經濟弱勢家庭餐食問題，縣政府與慈濟基金會攜手合作將愛心化為行動，傳遞生活物資至需要幫助的學生家中。

此外，慈濟基金會與PaGamO 線上教育平台共同攜手，推出「青年線上伴學趣」計畫，暑假期間採「小組共學」，透過大學生的陪伴，進行線上伴學課程，拉近與學童互動距離，讓學習變得有趣，陪伴弱勢學童學習不孤獨，更能有學習意願。

宜蘭縣長林姿妙透過視訊感謝慈濟，雙方合作在暑假期間每月配送「安心生活箱」、「健康蔬果箱」到偏鄉學生家中。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙透過視訊感謝慈濟，雙方合作在暑假期間每月配送「安心生活箱」、「健康蔬果箱」到偏鄉學生家中。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙透過視訊感謝慈濟基金會，雙方合作在暑假期間每月配送「安心生活箱」、「健康蔬果箱」到偏鄉學生家中。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙透過視訊感謝慈濟基金會，雙方合作在暑假期間每月配送「安心生活箱」、「健康蔬果箱」到偏鄉學生家中。圖／縣府提供

慈濟 林姿妙 弱勢家庭

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