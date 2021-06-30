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北醫大勝出！6人群組入主康寧大學董事會

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
康寧大學原本的董事會因欠款遭解散，教育部今天傍晚甄選出新任董事，台北醫學大學組成的六人群組確定入主董事會。本報資料照片
康寧大學原本的董事會因欠款遭解散，教育部今天傍晚甄選出新任董事，台北醫學大學組成的六人群組確定入主董事會。本報資料照片

康寧大學原本的董事會因欠款遭解散，教育部今天傍晚甄選出新任董事，台北醫學大學組成的六人群組（張文昌、李祖德、陳玲玉、林建煌、朱娟秀、許淑羣）確定入主董事會，另有六名個人董事入選，包括何弘能、李吉仁、林聖哲、邱仲慶、高靖秋、蔡惠任。

今天決選時有台北醫學大學、智慧健康系統兩組人馬角逐群組董事席位。康寧教職員昨天發表一項內部調查，校內多數教職員較支持北醫大入主，反之，逾62％教職員對智慧健康系統表達負面意向，僅7％支持他們。

高教工會分析兩組人馬，智慧健康系統的群組董事和中信金融管理學院團隊有密切關聯，中信金與過去積極入主多所私校，如興國管理學院、台灣觀光學院、及人中學、亞太創意技術學院等校，並在入主後對這些學校的教職員、學生權益造成嚴重負面傷害。

有關康寧大學甄選董事的原因，教育部表示，原康寧大學董事會租用台糖公司土地，未依承諾進行權利金捐資，教育部去年7月聲請法院解除全體董事職務。

高教司表示，法院去年11月17日裁定有理由，教育部依私校法第25條第2項規定，邀請熟悉校務財務及法令的專家學者、康寧大學學生代表及南北校區教師代表、工會代表，共組董事推選小組，重新組織康寧大學董事會。

康寧大學 教育部 北醫大

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