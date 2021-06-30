法院裁示3私校申請漲學費合法 教部不排除再上訴

世新大學、實踐大學、中原大學不滿教育部否決他們申請調漲學士班學費，2018年提告教育部，台北高等行政法院今天判決三校勝訴。大學校長直言，大學學費凍漲近20年，早已趕不上物價，調漲學費有其合理性，也屬大學自治範疇。高教工會則認為政府應管控學費調漲，但要讓管理原則入法，否則只會吃上更多敗訴官司。

台北高等行政法院判決一出爐，世新大學等三校立刻發出聲明稿，表示對判決結果感到欣慰，肯定法院裁示「學費收取是大學自治範圍」，教育部應開放各校按照每年基本調幅上限調漲學費。三校提告那年，教育部公告基本調幅上限為1.85％，前一學年未調整者可調漲2.29％，雖然這個幅度不如他們預期，但仍有助挹注短絀的高教辦學資源。三校呼籲教育部正視高教資源不足的困境，別再讓大學自治淪為空談。

實踐大學前校長陳振貴指出，教育部管控各大學調整學費的程序不正當，他們要求各校先與學生溝通，擬調漲的學校都有落實，但常遭教育部以「溝通不足」等理由回絕。我國已是低學費國家，凍漲多年的學費已落後物價成長速度，但高教辦學確實需要經費，教育部應開放各大學在規定漲幅內調整學費。

高教工會組織部主任林柏儀則說，政府不應放任大學調漲學費，但應合法控管此事。目前要求大學「與學生溝通才能調漲」等管理手段沒有法源依據，最後當然是教育部敗訴。他也呼籲私立大專校院朝公共化方向發展，由政府減輕學生就學負擔，就算讀私校也不必繳高額學費。

針對台北高等行政法院判決此案訴願決定及原處分撤銷，教育部表示予以尊重，將另作適當的處置。換句話說，教育部不排除繼續上訴。

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