快訊

整理包／莫德納明起開打！ 縣巿施打規定一次看

聯亞生技新冠疫苗申請EUA 拚7月開打

法院裁示3私校申請漲學費合法 教部不排除再上訴

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
實踐大學、世新大學、中原大學不滿教育部否決他們申請調漲學士班學費，2018年提告教育部，台北高等行政法院今天判決三校勝訴。本報資料照片
實踐大學、世新大學、中原大學不滿教育部否決他們申請調漲學士班學費，2018年提告教育部，台北高等行政法院今天判決三校勝訴。本報資料照片

世新大學、實踐大學、中原大學不滿教育部否決他們申請調漲學士班學費，2018年提告教育部，台北高等行政法院今天判決三校勝訴。大學校長直言，大學學費凍漲近20年，早已趕不上物價，調漲學費有其合理性，也屬大學自治範疇。高教工會則認為政府應管控學費調漲，但要讓管理原則入法，否則只會吃上更多敗訴官司。

台北高等行政法院判決一出爐，世新大學等三校立刻發出聲明稿，表示對判決結果感到欣慰，肯定法院裁示「學費收取是大學自治範圍」，教育部應開放各校按照每年基本調幅上限調漲學費。三校提告那年，教育部公告基本調幅上限為1.85％，前一學年未調整者可調漲2.29％，雖然這個幅度不如他們預期，但仍有助挹注短絀的高教辦學資源。三校呼籲教育部正視高教資源不足的困境，別再讓大學自治淪為空談。

實踐大學前校長陳振貴指出，教育部管控各大學調整學費的程序不正當，他們要求各校先與學生溝通，擬調漲的學校都有落實，但常遭教育部以「溝通不足」等理由回絕。我國已是低學費國家，凍漲多年的學費已落後物價成長速度，但高教辦學確實需要經費，教育部應開放各大學在規定漲幅內調整學費。

高教工會組織部主任林柏儀則說，政府不應放任大學調漲學費，但應合法控管此事。目前要求大學「與學生溝通才能調漲」等管理手段沒有法源依據，最後當然是教育部敗訴。他也呼籲私立大專校院朝公共化方向發展，由政府減輕學生就學負擔，就算讀私校也不必繳高額學費。

針對台北高等行政法院判決此案訴願決定及原處分撤銷，教育部表示予以尊重，將另作適當的處置。換句話說，教育部不排除繼續上訴。

教育部 高教 世新大學

延伸閱讀

NBA／婉拒接掌魔術兵符 哈德威續執教曼菲斯大學

「末代指考生」確診怎麼辦？潘文忠：7月14日公布應變方案

七一遊行3團體上訴遭駁回 港部署逾萬警力防亂

遠距教學成「遠距中輟」 教部要成立數位學習資源中心

相關新聞

「末代指考生」確診怎麼辦？潘文忠：7月14日公布應變方案

今年有4.1萬考生報名大學指考，受新冠肺炎疫情影響，教育部日前宣布今年指考延後到7月28至30日舉行。但多個教師團體、家...

遠距教學成「遠距中輟」 教部要成立數位學習資源中心

全國各級學校因疫停課超過一個月，教育部國教署今天表示，將於7月1日在國立中興大學附屬高級中學成立「高級中等學校數位學習資...

遠距測驗要求「雙機」應試 還有老師出36份考題防弊

暑假將至各校正在期末考周，為了進行線上評量，有的學校要求學生開啟「雙機」電腦作答、手機視訊來防弊，若5分鐘內未處理好雙機...

法院裁示3私校申請漲學費合法 教部不排除再上訴

世新大學、實踐大學、中原大學不滿教育部否決他們申請調漲學士班學費，2018年提告教育部，台北高等行政法院今天判決三校勝訴...

【憂鬱世代】疫情之下逾3萬學生諮商中斷 他們的焦慮有誰能接住？

各級學校從5月中旬開始停課至暑假，各大學諮商、學生輔導中心的面對面諮詢也因疫情停擺，紛紛公告暫停晤談服務，諮商心理師公會全國聯合會保守估計，因疫情而中斷諮商的學生人數至少超過3萬人。

北市停學不停輔導提供電話諮詢 引進30位臨床心理師

因應新冠肺炎第三級警戒，全國學校停課至7月2日，北市教育局表示，在停課及暑假期間提供六大貼心措施，若學生家長在居家期間感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。