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北市停學不停輔導提供電話諮詢 引進30位臨床心理師

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
為了協助各級學校學生在停課及暑假期間均能有「豐富的學習」以及「自律的生活」，北市教育局搭配六大貼心措施。圖／北市教育局提供
為了協助各級學校學生在停課及暑假期間均能有「豐富的學習」以及「自律的生活」，北市教育局搭配六大貼心措施。圖／北市教育局提供

因應新冠肺炎第三級警戒，全國學校停課至7月2日，北市教育局表示，在停課及暑假期間提供六大貼心措施，若學生家長在居家期間感到焦慮可使用「台北市學生心理諮詢免付費專線」08-0909-8185，與專業臨床心理師心理諮詢；此外，台北市立圖書館與三大超商合作提供超商借還書服務，同一包裹內最多可借還5冊書，借書每件運費50元，還書45元，全家超商還祭出借還書折抵金。

教育局表示，7月5日至8月24日邀請40位來自各行各業的職業達人開設110堂線上職業探索課程，進行職涯分享及手做課程，目前木工類報名踴躍，剛推出已超過千名以上學生報名，各類均尚有名額歡迎學生報名，材料包還會寄到家。

教育局表示，辦理國小暑期學習扶助線上課程，期望透過豐富且多元的線上學習資源，讓孩子暑期學習不間斷。參加對象為各校符合學習扶助條件學生，開班科目為國語、數學或英語，每天兩節，每節40分鐘。教師會依學生學習程度進行規劃並採小班教學方式辦理，以符應每一位孩子的個別需求。

教育局表示，為緩解學生因停止到校及遠距學習衍生的人際疏離與情緒困擾，或家長因需有人在家照顧孩子所產生的焦慮感，或親子相處議題與摩擦等壓力，教育局與政大許文耀教授合作設置「台北市學生心理諮詢免付費專線」08-0909-8185（您幫-您就您就-幫一幫我），引進30位專業臨床心理師，提供北市親師生關懷與諮詢服務，

教育局表示，在家防疫不出門，台北市立圖書館與7-11、全家、萊爾富三大超商合作提供超商借還書服務(目前7-11尚未提供還書服務)，民眾僅需於超商取件/還書時繳付運費，即可就近透過超商借還北市圖館藏書籍，同一包裹內最多可借還5冊書，借書每件運費50元，還書45元。另外，7月1日起至12月31日至全家便利商店領取或寄還圖書包裹，就可獲得全家便利商店借還書運費回饋金序號1組，可於下次至全家超商借還書時折抵，名額共有3400組。

教育局提醒，暑假期間針對個別家長因故無法自行照顧孩童需求，國小及幼兒園將提供學童基本照顧服務，第一階段自7月5日至7月12日止，第二階段視流行疫情指揮中心指示滾動式修正公布。

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