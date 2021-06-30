遠距教學成「遠距中輟」 教部要成立數位學習資源中心

全國各級學校因疫停課超過一個月，教育部國教署今天表示，將於7月1日在國立中興大學附屬高級中學成立「高級中等學校數位學習資源中心」，建置數位教學的課程與評量架構規範，統整學群科中心的線上課程資源，與各類數位建設，提供教師數位教學與線上學習的相關增能活動。

疫情衝擊教學現場，全國學校「停課不停學」，將教室搬上雲端，學習評量也須以多元方式完成。卻有不少老師仍喊「不適應」，希望疫情能盡快被控制，解封後好讓學生返校上實體課；也有學生因為硬體設備不足，或因缺乏學習動力而不上線，形同「遠距中輟」，建立數位教學與評量的應用模式，也確實有迫切需要。

為提升教師數位教學應用及技巧，國教署將於國立興大附中成立「高級中等學校數位學習資源中心」，網羅有豐富數位教學經驗的第一線教師與學者專家，成立專業團隊，盤點並統整數位學習資源，研發有效的數位課程教學與評量設計，提供教育部主管高級中等學校數位教學設備使用諮詢服務，並與教育部資科司及地方政府共同合作，推動數位學習相關計畫。

國教署表示，從109學年度開始，高中職優質化計畫共辦理1147場教師資訊科技能力融入教學研習，普通型及技術型、綜合型高中負責課程推動的各學群科中心也同時研發了各類線上課程，不論是加深加廣選修乃至多元選修，都已經陸續上線。另外，高中職優質化計畫也將教師研發與運用數位教學課程，列為每個申請優質化計畫的學校必辦項目。

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