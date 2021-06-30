世界佛教大學排名 南華躍第5

世界佛大排名南華大學躍升第五。圖為南華大學校園。 圖／南華大學 提供

【記者曾博群台北報導】澳洲UniRank於二十五日公布「二○二一世界佛教大學排名」，由佛光山開山星雲大師集百萬人興學的佛光山南華大學，連續兩年上榜，並從全球第九名躍升為第五名，且在全國排名第一；南華大學校長林聰明表示，「以教育培養人才」，是星雲大師擘畫的佛光山四大宗旨之一。

澳洲UniRank世界佛教大學排名評分標準，以本國國內認證的高等教育、並設置相關科系的學士學位或研究生學位（碩士或博士學位）及通識教育課程為主。入榜學校總共六十三所，名單包括世界各地知名佛教大學，排名第一為西藏佛教老師丘揚創巴的美國納羅帕大學、第二名為日本龍谷大學，三、四名分別為南韓東國大學、日本駒澤大學，南華大學以世界第五、台灣第一，躋身全球頂尖佛大行列。

南華大學校長林聰明（右二）感謝全校同仁的全心投入。 圖／南華大學 提供

納羅帕大學提倡冥想教育，內容包括佛教冥想，日本茶道，太極拳，基督教等等各種東西方信仰傳統；龍谷大學是淨土真宗本願寺派在京都所設立的大學，有佛教古老的背景；東國大學為南韓佛教宗派曹溪宗創辦的私立大學校，創校理念希望透過教育救國；駒澤大學也有古老歷史，前身是曹洞宗年輕僧侶的學習中心。

林聰明指出，南華創校以來，秉持著創辦人星雲大師辦學初衷，以教育培養人才，極為重視培育學生的品格，強調生命力與人文精神。每年也在佛誕節舉辦浴佛活動及佛誕音樂會，藉以鼓勵大家學習佛陀慈悲濟世的精神，將關懷傳遞到社會各個角落。

正念靜坐納通識學生反應良好

林聰明表示，南華大學設有宗教研究所，包含宗教組及佛學與人間佛教研究組之學術研究，致力培育研究宗教領域的人才，符合該機構的評分內容。並用生命教育跟永續經營來推動，將「做好事，說好話，存好心」的三好運動融入日常生活，直接且全面地在生活各處見到三好實踐的精神，這也是佛教精髓，給人歡喜信心與希望。

林聰明也說：「培養學生感恩惜福的態度，是比排名往前躍進的更大收穫。」在課程設計上，將創校傳統的「成年禮」及新推動的「正念靜坐」納為通識教育正式課程，學生反應良好，且有效提升同理心及下降情緒困擾，每年在佛誕節舉辦浴佛活動及佛誕音樂會，藉以鼓勵大家學習佛陀慈悲濟世的精神，將關懷傳遞到社會各個角落。

南華大學近年辦學績效相當亮眼，在生命教育、環境永續領域皆頻頻獲獎，註冊率更連三年蟬聯私立大學第一，學位論文資源貢獻，也在全國私校完成六連霸。

圖／南華大學 提供

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