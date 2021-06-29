快訊

Delta病毒進入社區！蔡英文親上火線發表談話

新北開放接種莫德納疫苗 「這些人」明起開放預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣勇奪RoboCup世界盃冠軍 隊長母親是北市議員王欣儀

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
2021國際青少年機器人世界盃RoboCup Junior昨（28日）落幕，台灣代表隊「Reset」及「Apex」參加Soccer Simulation組從全球39支隊伍脫穎而出，勇奪總冠軍、聯隊賽冠軍及最佳影片獎等三項殊榮。圖／台北市議員王欣儀提供
2021國際青少年機器人世界盃RoboCup Junior昨（28日）落幕，台灣代表隊「Reset」及「Apex」參加Soccer Simulation組從全球39支隊伍脫穎而出，勇奪總冠軍、聯隊賽冠軍及最佳影片獎等三項殊榮。圖／台北市議員王欣儀提供

2021國際青少年機器人世界盃RoboCup Junior在昨天（28日）落幕，今年因為疫情，首次改採線上賽方式舉行，台灣代表隊「Reset」及「Apex」參加Soccer Simulation組從全球39支隊伍脫穎而出，勇奪總冠軍、聯隊賽冠軍及最佳影片獎等三項殊榮，為台灣爭光。「Reset」隊長梁峻瑋是台北市議員王欣儀的兒子，王欣儀是單親媽媽，一路支持陪伴兒子從小六到高二征戰RoboCup 機器人世界盃比賽。

這次為國爭光的隊伍由就讀國立台北護理健康大學的蘇寄屏及就讀國立清華大學的高志奇擔任教練，帶領由台北市私立復興實驗高級中學梁峻瑋Ben、Taipei American School Thomas Tseng及台北市立大安高級工業職業學校蔡皓夫等三位同學組成的「Reset」拿下雙料世界冠軍。

另外，由Taipei American School Ethan Chen Han Yao、Taipei American School Dorothy Si-Jhen Chou、台北市立大安高級工業職業學校高奕湋等三位同學組成的「Apex」，拿下最佳影片獎，雙雙取得佳績。

今年因疫情的影響無法舉辦實體競賽，首次改以線上賽方式進行，且增加許多新的賽制與規則，使得選手們需要從頭設計比賽程式，重新規劃戰術，甚至需要撰寫論文並錄製影片介紹團隊研究的成果，在面臨這樣的挑戰能取得如此佳績要歸功於選手們夜以繼日的努力。

教練蘇寄屏表示，團隊平常每周訓練超過十個小時，即使這次賽前因疫情改採遠距授課，選手們依然拿出最積極的態度準備比賽，且這一週比賽的每一天選手們都準時上線討論當日的策略，並從下午5點練習到晚上10點，就連平日也不例外，苦練的精神是這次競賽的致勝關鍵。

2021國際青少年機器人世界盃RoboCup Junior昨（28日）落幕，台灣代表隊「Reset」及「Apex」參加Soccer Simulation組從全球39支隊伍脫穎而出，勇奪總冠軍、聯隊賽冠軍及最佳影片獎等三項殊榮。圖／台北市議員王欣儀提供
2021國際青少年機器人世界盃RoboCup Junior昨（28日）落幕，台灣代表隊「Reset」及「Apex」參加Soccer Simulation組從全球39支隊伍脫穎而出，勇奪總冠軍、聯隊賽冠軍及最佳影片獎等三項殊榮。圖／台北市議員王欣儀提供

北市 疫情 王欣儀

延伸閱讀

偽警疫情期推線上筆錄 北市刑大：必是詐騙

好心肝翻版？議員爆：北市3天給振興千劑卻僅罰連戰？

捨實聯制系統採人工打電話 北市：這是精準疫調

6月底期限到 北市數千首波接種醫護憂：恐打不到第二劑

相關新聞

留學卡關疫苗 留學公會：心情沈澱下來不要慌教你撇步

近來不少留學生因在台灣沒有疫苗可施打，或面臨沒有第二劑疫苗可打，求助無門。中華民國留學服務商業同業公會理事長張忠豪表示，...

暑假將至...兒盟籲政府助弱勢兒少課輔轉型線上陪伴

全台學校自5月下旬停止到校上課，採遠距學習，兒福聯盟今舉行「弱勢兒少數位學習困境與對策」線上座談指出，弱勢兒少的數位學習...

中投區國中會考填志願至6月底 7月中採線上報到

新冠肺炎疫情，全國三級警戒，衝擊各項升學考試，國中教育會考寄發成績單，今年因疫情關係，家長、​學生第一時間拿不到實體的紙...

「超級學霸」鈕方頤當選康寧董事 曾因斯里蘭卡學工案被起訴

教育部去年因康寧大學董事會未在期限內完成捐資，向法院聲請解除康寧大學全體董事職務，法院於去年11月裁定，被解除職務的董事包括故前董事長鈕廷莊的妻子曹安娜、小女兒鈕薇芳。近日校方進行個人董事遴選，鈕廷莊的大女兒、康寧副教授鈕方頤當選，等於是鈕家人在被教育部解除董事後，再次「回鍋」董事。鈕方頤受訪時表示「任重道遠」，未來會扮演好董事的角色，為康寧的未來做最好規畫，而非代表個人。...

2021國際資訊奧林匹亞競賽 台灣摘1金3銀

我國4名學生代表參加2021年第33屆國際資訊奧林匹亞競賽，在88個國家、351名參賽學生中，總計獲得1金3銀，國際排名...

台灣勇奪RoboCup世界盃冠軍 隊長母親是北市議員王欣儀

2021國際青少年機器人世界盃RoboCup Junior在昨天（28日）落幕，今年因為疫情，首次改採線上賽方式舉行，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。