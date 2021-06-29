台灣勇奪RoboCup世界盃冠軍 隊長母親是北市議員王欣儀

2021國際青少年機器人世界盃RoboCup Junior在昨天（28日）落幕，今年因為疫情，首次改採線上賽方式舉行，台灣代表隊「Reset」及「Apex」參加Soccer Simulation組從全球39支隊伍脫穎而出，勇奪總冠軍、聯隊賽冠軍及最佳影片獎等三項殊榮，為台灣爭光。「Reset」隊長梁峻瑋是台北市議員王欣儀的兒子，王欣儀是單親媽媽，一路支持陪伴兒子從小六到高二征戰RoboCup 機器人世界盃比賽。

這次為國爭光的隊伍由就讀國立台北護理健康大學的蘇寄屏及就讀國立清華大學的高志奇擔任教練，帶領由台北市私立復興實驗高級中學梁峻瑋Ben、Taipei American School Thomas Tseng及台北市立大安高級工業職業學校蔡皓夫等三位同學組成的「Reset」拿下雙料世界冠軍。

另外，由Taipei American School Ethan Chen Han Yao、Taipei American School Dorothy Si-Jhen Chou、台北市立大安高級工業職業學校高奕湋等三位同學組成的「Apex」，拿下最佳影片獎，雙雙取得佳績。

今年因疫情的影響無法舉辦實體競賽，首次改以線上賽方式進行，且增加許多新的賽制與規則，使得選手們需要從頭設計比賽程式，重新規劃戰術，甚至需要撰寫論文並錄製影片介紹團隊研究的成果，在面臨這樣的挑戰能取得如此佳績要歸功於選手們夜以繼日的努力。

教練蘇寄屏表示，團隊平常每周訓練超過十個小時，即使這次賽前因疫情改採遠距授課，選手們依然拿出最積極的態度準備比賽，且這一週比賽的每一天選手們都準時上線討論當日的策略，並從下午5點練習到晚上10點，就連平日也不例外，苦練的精神是這次競賽的致勝關鍵。 2021國際青少年機器人世界盃RoboCup Junior昨（28日）落幕，台灣代表隊「Reset」及「Apex」參加Soccer Simulation組從全球39支隊伍脫穎而出，勇奪總冠軍、聯隊賽冠軍及最佳影片獎等三項殊榮。圖／台北市議員王欣儀提供

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