疫情下的暑假，最長的學習空窗期？還是成長的良機？

疫情下的暑假將至，原本的營隊暑輔都不能進行，孩子的學習恐出現空窗期。 圖／翰林雲端學院 提供

一場疫情打亂了日常，全臺學校停課後，孩子歷經了在家遠距上課，第一次沒了段考、結業式、甚至是畢業典禮，現在家長們還得面對可能沒有盡頭的暑假。然而防疫不可鬆懈，今年的暑期無法比照過往安排，面對孩子學習過程中最長的空窗期，家長該如何安排，才能讓孩子在家安全學，更能學到位？

孩子暑期不荒廢，家長可依照3步驟進行：●第一步【設定學習目標】關鍵是和孩子一起討論並設定可做到的學習目標●第二步【安排每日學習規劃】依照目標進行每日的安排●第三步【設定多個檢核點】檢核孩子是否有完成安排並給予獎勵

家長可依照孩子情形安排適當的學習任務，如：每日背10個單字、每週看1本有興趣的書、每日完成4頁講義......等，設定易達成的任務，不僅可緩解孩子壓力，達成任務再給予獎勵，如：遊戲、追劇、運動的自由時間等，幫助提升親子關係，更能激發孩子動力主動完成任務。

趁著暑假防疫在家，簡易的學習3步驟有效培養學習習慣，孩子也能獲得成就感，達到充實假期、培養自學能力的效果。全國指標性線上學習平台「翰林雲端學院」提供任務訂立方向，讓家有國小、國中、高中生的家長輕鬆幫助孩子找到適合的學習方式，輕鬆養成讀書習慣：

翰林雲端學院e家教「小一~小三班」暑期開班，挑選趣味文章，生活化引導寫作，輕鬆培養閱讀素養能力。 圖／翰林雲端學院 提供

◼︎國小：繪本短文接受高，不熟觀念複習好時機小一~小三生：孩子專注力有限，可用繪本或短篇圖文培養閱讀興趣，坊間已有許多網路繪本的免費資源供家長安排任務；小四~小六生：校內課程開始變難，學期間忽略不懂的觀念，就適合在暑假補救加強，為國中銜接打好基礎。

若孩子自制力較弱或偏好互動式學習，翰林雲端學院e家教會依照年級提供適合的學習規劃，老師線上1對1加強閱讀素養及各科能力，讓孩子在暑期有目標、有系統的學習，未來銜接國中更容易。

「翰林雲端學院e家教」在暑期防疫期間，給予1對1最適切的學習安排。 圖／翰林雲端學院 提供

◼︎國、高中：課業難度大幅提升，不可忽略學科能力培養國中、高中生平日的學習養成更重要，自律能力強的孩子，家長可先共同討論成績目標，安排固定時間的讀書計畫，讓孩子充分熟悉概念與題型，且每週檢核學習情形。7/5上線的翰林雲端學院110上e名師課程，能協助家長追蹤成績目標設定，經多年線上課程設計經驗及數據收集，提供符合各版本的名師影片、講義，孩子可依照每日計畫進行學習，10分鐘內學會1個重點，最後再搭配自我評量練題到設定的成績目標，有效進行學習。>>延伸：翰林e名師課程，新會員購課【SUMMER95】享優惠： bit.ly/3w10DMW

翰林雲端學院e名師，貼合各冊學校內容，提供對版本的教學影片、名師講義、及素養評量測驗。更是全國唯一提供完整國中1-6冊新會考課程的線上學習平台。 圖／翰林雲端學院 提供

不習慣自己讀書、自律能力弱，或尚未找到學習方法的同學，容易在暑期鬆懈下來，造成學習的大片空白，就需要老師更多的關心與管理，翰林雲端學院e家教依照孩子個別學習情形，共同設定目標，進行有組織的學習管理，1對1安排合適的學習計畫，從練題、複習、引導思考，真正解決暑假空窗期，孩子沒人管的問題。>>延伸：翰林e家教小中高2堂課程體驗： bit.ly/3hcEaXH

翰林e家教幫孩子進行有效的學習規劃，根據經驗已有84%的孩子成績進步，找到讀書方法。 圖／翰林雲端學院 提供

因為疫情，暑假提前來臨！這段時間若沒有為孩子訂定目標，孩子可能選擇在遊戲、youtube、追劇中虛度時間，而每一天的空白，都可能是未來學習的破口，現在不熟的觀念、被動的複習經過不斷累積，在升上國中、高中或面對大考時，更得花數倍的時間與努力填平。選擇與孩子妥善規劃迎來的暑假，才能讓最長的暑期成為自我探索、自主能力培養的最好時機。

翰林雲端學院【110學年上學期全新課程】7/5全面上線●國小、國中、新會考、高中e名師課程： bit.ly/3w10DMW ●了解更多： bit.ly/3hbRsnt

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