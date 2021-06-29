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中投區國中會考填志願至6月底 7月中採線上報到

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中投區國中會考畢業生填志願至6月30日中午截止，預計7月15日報到，今年台中市教育局、中投區高級中等學校免試入學委員會，已函請各高中職，報到方式採多元方式，得以線上、傳真、郵寄報到。圖／忠明高中提供
中投區國中會考畢業生填志願至6月30日中午截止，預計7月15日報到，今年台中市教育局、中投區高級中等學校免試入學委員會，已函請各高中職，報到方式採多元方式，得以線上、傳真、郵寄報到。圖／忠明高中提供

新冠肺炎疫情，全國三級警戒，衝擊各項升學考試，國中教育會考寄發成績單，今年因疫情關係，家長、​學生第一時間拿不到實體的紙本會考成績單。中投區國中會考畢業生填志願至6月30日中午截止，預計7月15日報到，今年台中市教育局、中投區高級中等學校免試入學委員會，已函請各高中職，報到方式採多元方式，得以線上、傳真、郵寄報到。

國中教育會考中投區今年有近3萬名考生，台中市教育局指出，因應國中會考成績延後一周公布，各類入學管道作業期程也順延一周，學生參加各類入學管道經錄取後，得以線上、傳真、郵寄等多元方式向錄取學校報到，畢業證書正本則於註冊時送學校查驗，以避免群聚現象。

台中市十二年國教輔導團表示，多數學生諮詢還是「詢問成績落點」、「怎麼選填志願」。老師提醒考生，中投區的超額比序是「先比積分，再比點數」。

舉例來說，甲同學5科Ａ積分是30分、積點是75點；4科Ａ++，1科Ｂ++的乙同學積分28分，積點卻有96點，但是以中投區的規則，會先錄取「積分高」的甲同學。

填志願時要注意，志願數有50個，1到10志願序為積分30分、11到20志願序為29分、21志願序之後為28分，在校科同分的原則下，連續填同一所學校不同科別，是算在同一志願序積分。

明天中午填志願截止後，中投區7月13日公告錄取分發結果，7月15日辦理線上報到。降低人群流動及群聚，今年中投區各類招生管道入學報到採多元方式辦理，協助規劃多元報到方案外，也籲請各校配合辦理。

國中教育會考 填志願

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