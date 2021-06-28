2大群組角逐董事席位 康寧教職員較挺北醫大

康寧大學原本的董事會因欠款遭解散，教育部目前正籌組新的董事會，台北醫學大學、智慧健康系統兩組人馬角逐群組董事席位，最終名單6月30日出爐。康寧教職員今天發表一項內部調查，校內多數教職員較支持北醫大入主，反之，逾62％教職員對智慧健康系統表達負面意向，僅7％支持他們。

高教工會分析兩組人馬，智慧健康系統的群組董事和中信金融管理學院團隊有密切關聯，中信金與過去積極入主多所私校，如興國管理學院、台灣觀光學院、及人中學、亞太創意技術學院等校，並在入主後對這些學校的教職員、學生權益造成嚴重負面傷害。

對此，高教工會康寧大學分部教師代表指出，迫於無奈，他們短時間無法達成多數教職員所主張「教職員董事過半」、「董事會民主化」訴求。

不過，他們決定依據團體協約法所賦予的權利，全力推動與校方（以及新的董事會）協商，並簽訂團體協約，力求在未來透過勞資平等協商的法律程序，在團體協約中保障教職員權益，並真正確保康寧大學的永續經營。

康寧大學董事會將有13席董事，教育部正甄選新任董事。高教司表示，30日將舉行第三階段「決審」，董事候選人應向推選小組委員進行報告，並由推選小組委員討論後，以不記名投票方式進行決審。個人董事報告五分鐘，問答十分鐘；群組董事報告每組十分鐘，問答20分鐘。

有關康寧大學甄選董事的原因，教育部表示，原康寧大學董事會租用台糖公司土地，未依承諾進行權利金捐資，教育部去年7月聲請法院解除全體董事職務。

高教司表示，法院去年11月17日裁定有理由，教育部依私校法第25條第2項規定，邀請熟悉校務財務及法令的專家學者、康寧大學學生代表及南北校區教師代表、工會代表，共組董事推選小組，重新組織康寧大學董事會。

商品推薦