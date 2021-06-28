暑期停課不停學 侯友宜化身線上教學直播主唱跳

全境三級警戒持續延長，不過教育學習仍不中斷，新北市長侯友宜今日化身課程直播主與孩子互動，他感謝所有教師在防疫期間辛勤備課、與同學互動，真的很辛苦，也謝謝同學們線上不停學，透過線上運動保持身心快樂，新北接下來在暑假也會推出超過400場線上課程與活動，讓孩子學習不中斷。

為達成「停課不停學」，新北教育局推出「幼兒防疫學習包」提供豐富線上資源，新北各級學校和幼兒園老師們也將資源結合教保課程大綱，改變教學型態，還結合一日作息表，讓親子在家也能同步學校生活，進行閱讀、大肌肉活動、勞作等活動，既防疫又療癒。

侯友宜今日也特別到新莊區中港國小附設幼兒園為教師加油打氣，並化身神秘嘉賓成為線上課程直播主，與100位孩子一同線上遊戲，跳起「小魔鏡」活動模仿不同的動物，透過大肌肉課程鍛鍊身體，提醒幼兒居家防疫也要維持體能活動。

侯友宜表示，感謝學校及幼兒園的老師們在防疫期間的努力，運用多元線上學習資源讓孩子安心在家、學習不停歇，成為家長最安心的後盾，尤其線上教學真的滿辛苦的，還要事先準備許多教材，更要跟學生線上互動；另外也要謝謝同學們不忘防疫期間，透過線上不停學習，再在防疫同時也能藉著線上運動讓自己身心快樂。

中港國小李後榮校長說，幼兒園教師第一次擔任直播教師，在幕後花了很多時間不停討論、嘗試及規劃，希望孩子的學習及身心發展，不會因為沒到學校而改變，而家長也都給予正向回饋、感謝老師的用心準備。

侯友宜指出，疫情期間的停課不停學中，有些弱勢家庭碰到困難，不過市府都會照顧，讓孩子們有地方能安頓，相關線上課程活動也會持續做，像暑期7月5日就推動「夏日e起來，新北宅學習」，當中包含運動、藝文、職探等各學習領域，共有400場以上暑期育樂營、輔導課程，讓新北38萬民孩子在暑期也能學習應有的知識、運動及職涯方向。

教育局長張明文表示，病毒雖隔離人與人距離，但科技能造就「家校合作」，讓親師生一同努力，孩子學習更快樂，而新北除推出暑期課程及活動外，「新北運動聚點」FB粉絲專頁也陸續有國民運動中心專業教練線上示範在家健身，讓民眾不出門也能運動樂活。另外，「新北YOU ME GO幼教影音資源網（https://www.youtube.com/channel/）」有各類型影片讓幼兒樂學，防疫親子學習包也可至網站（https://kidedu.ntpc.edu.tw/p/406-1000-10322,r154.php?Lang=zh-tw）下載。 新北市長侯友宜（中）今日視察中港國小附幼線上教學模擬教室。圖／新北市新聞局提供 新北市長侯友宜與100位孩子線上互動。圖／新北市新聞局提供 新北市長侯友宜化身神秘嘉賓成為線上課程直播主，與100位孩子一同線上遊戲。圖／新北市新聞局提供

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