台東規畫暑期線上課輔 預為下學年學習建立停課新模式

全國部分線上教學情況欠佳，師生甚至無法確定螢幕另一端是否有人。台東縣教育處計畫在暑假期間規畫線上課輔或營隊，有的師生興致缺缺，但也有學校如初鹿、信義國小已著手規畫。教育處長林政宏說，希望採多元教學嘗試，如下學年依然無法復課，可用來修正現有作法。

教育處目前提出3種想法供各校參考，第一種是線上暑期課輔或營隊，不以補救教學為目的，教師酌發每小時400元鐘點費，每月最高2萬元；第二種是提供連結或雲端教學預錄8周中一到九年級周課表，供家長、學生使用；第三種是透過和慈濟合作，邀請200名大學生媒合有興趣學習孩子，提供數位學伴模式的教學。

縣議員黃治維說，他初步了解，發現教師的意願不是很大，學生也興致缺缺，雙方多數人認為暑假本來就是休息時間，沒有什麼動力。但他支持教育處的作法，因為外縣市學生在學習時，台東孩子有的已經休息，要彌補城鄉差距，必須善用時間。

有家長抱怨教師錄好東西就丟給家長，完全沒有教學過程；也有教師感嘆「我都不知道孩子在不在線上」。林政宏表示，教育處已請教師早晚都要居家關懷學生情況，了解學習情況及是否安全，希望可以落實。

林政宏說，目前希望以徵詢方鼓勵參與，如果採強迫手段，師生應付就沒有意義，所以希望能夠提供鐘點費成為誘因，如有增加鐘點費需求，將視申請校數多寡酌予增加，當然也有學校在未宣布鐘點費作法前就已規畫，值得鼓勵。

他感嘆說，「這是後線上時期的嘗試」，疫情一波多折，無法確定下個學年是否能夠準時復學，只能在現有的模式中找出方法，讓教學的衝擊降到最低。

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