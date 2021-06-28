78歲郭榮豐好學不倦 努力苦讀5年取得長榮大學博士學位

78歲郭榮豐經一年先修、四年努力，前天拿到長榮大學經營管理博士學位，是長榮年紀最大的畢業生。他鼓勵有志向學的人，年齡不是問題，有為者亦若是，勇敢的邁向終身學習之路。

滿頭白髮的郭榮豐在長榮大學5年，除一次因隨當時國民黨主席洪秀柱赴中國大陸出席洪習會請假，風雨無阻未曾缺課，師長與同學眼中是實踐終身學習的勤學典範。

郭榮豐博士論文研究物流業中階主管關鍵才能及能力評估。他說，過去曾有200名員工的事業，加上數十年商場經驗，學術研究融入經驗，能學理與實務結合。

78歲銀髮族讀書、筆記不是問題，難的是電腦，以及視力衰退、老花眼。他花錢請人指導操作電腦、也比年輕人耗費更多時間精力閱讀、筆記，但他很自豪說，五年來每學科成績都90分以上，還拿獎學金並捐給系上做活動公基金。

這把年紀為何還要辛苦讀博士？郭榮豐說，年少因家境提早踏入社會，雖先後在日本名城大學進修、美國密西根州聖母大學取得碩士學位，但仍希望有生之年持續精進學識，可以彌補年少時期缺憾，也以終身學習自勉，博士學位就成了人生一大目標。

郭榮豐出身南區灣裡窮困家庭，幼年須放牛耕田，未能升學，17歲從書店小工做起，接著去跑業務。退伍創業做起參考書生意。27歲遇上另一半、中正路雙喜餅舖的千金大小姐陳美樺，老丈人給了他人生第一桶金，在台南最熱鬧的中正路開起了「我的書局」。

隨著升學主義興起，書店，生意蒸蒸日上，加上房地產投資，財富快速累積。郭榮豐35歲已有億萬身價。40歲進入市府、曾任國代，後來期赴美留學。65歲起在馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義、江啟臣等黨主席任內任組發會副主委及考紀會副主委迄今。 長榮大學校長李泳龍頒給郭榮豐（右）博士學位證書。圖／郭榮豐提供 長榮大學校長李泳龍頒給郭榮豐（中）博士學位證書。圖／郭榮豐提供 郭榮豐的長榮大學博士論文。圖／郭榮豐提供

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