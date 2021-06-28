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宅閱讀抗病毒 弘文中學鼓勵師生閱讀寄送書到家免運費

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘文高中鼓勵師生閱讀，寄送書籍到家，運費由學校負擔。圖／弘文中學提供
弘文高中鼓勵師生閱讀，寄送書籍到家，運費由學校負擔。圖／弘文中學提供

全國三級疫情警戒延長到7月12日，各級學校學生都在家線上學習停止到校，圖書館的服務也被迫暫停，台中弘文中學圖書館克服疫情困境，推出「宅閱讀。抗病毒」的閱讀推廣活動，師生在館藏查詢系統預約並填寫資料、上傳讀者證完成借閱手續，學校就寄送書籍到師生家中，運費全由學校負擔。

弘文中學圖書館主任陳俊穎表示，圖書館每學期都固定有十幾萬元新書的展示，但這次碰上疫情，停止到校至暑假，這批新書擺著沒人借閱很可惜，因此推出這樣的活動，推出不到一天就有10位師生馬上預約，雖然增加一些工作量，但能服務師生，延續閱讀的習慣，圖書館員都很投入。

弘文高中圖書館是109年教育部績優圖書館獲獎學校，在推動閱讀上不遺餘力，許多專業的導師引導同學利用圖書館資源進行自主學習，成果多元、豐碩；校長張輝政表示，師生平時非常喜歡到圖書館借書閱讀，學校這次不計成本支持這次活動，目的是讓師生盡量不受到疫情的影響，讓平時的閱讀習慣得以延續。

張輝政強調閱讀的重要性，影響學測，更會影響未來職場的能力、一個人本身的涵養與修養，這些影響是一輩子的，所以弘文也將閱讀列為學生校訂必修的一門課程。

弘文高中鼓勵師生閱讀，寄送書籍到家，運費由學校負擔。圖／弘文中學提供
弘文高中鼓勵師生閱讀，寄送書籍到家，運費由學校負擔。圖／弘文中學提供

圖書館 疫情

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