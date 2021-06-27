復課遙遙無期 竹縣2幼兒園面臨倒閉、1補教業申請撤照

全國三級警戒，各級學校自5月19日停課至今，因應疫情未緩解、疫苗施打率低，解除日期一延再延，看不到復課的希望，新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜指出，面臨停課不停班的要求，園方仍需支付教師全薪及其他營運成本，紓困補助申請程序複雜，且補助也不見得能領到全額，讓私立幼兒園及補教業面臨倒閉危機。

莊瑞娜表示，她經營的幼兒園招收600名學生、員工有80人，中央宣布停課不停班，讓有需求的家長可將孩子送到學校，也導致目前幼兒園雖然只有20名學生，但所有的教師、廚工、行政等職員都還是照常上班，園方不得強制員工休假且必須給予全薪，光是每個月的人事管銷、地租就須支付455萬。

莊瑞娜也指出，政府推出的紓困方案，其中針對單一教師補助3個月共4萬元的薪資，但並不是所有教師都能拿到全額補助，國民及學前教育署仍會按比例支付，有些教師誤解補助方式，反造成與園所對立，而紓困貸款的利息1.845％也不低，目前已聽聞縣內有2間幼兒園面臨倒閉，憂心就算未來復課，有些孩子將面臨無校可念的困境。

新竹縣補教協會理事長蔡士松表示，停課期間補教業者收入歸零，雖有相關紓困可申請，但全台共1.8萬間補習班，有6000間送件申請紓困補助，卻有4000家被退件，「可見申請紓困的複雜程度」，而他近期更協助一間同業送件撤照，更顯示疫情造成的衝擊有多大。

蔡士松也說，補教業者目前為第7類疫苗接種對象，但中央流行疫情指揮中心卻遲未造冊，若7月13日真的如期復課，暑假期間，國小、幼兒園估計有7成的孩子會到補習班，到時補教教師尚未接種疫苗，家長也不放心，若真的施打，那司機、行政是否也可接種？這些都是需要考量的配套措施。

北埔鄉上上幼兒園的園長劉美熙也指出，偏鄉家長收入不豐厚，園所與家長互相體諒，只收月費、未收註冊費，讓園所可順利經營、支應開銷，但停課後收入歸零，原本的人事、房租等費用都還是要支付，讓家庭、幼兒園、老三方都面臨極大的挑戰。

劉美熙更提到，因停課不停班政策，私幼還得背負教師上班不幸染疫的職災賠償，勞工在治療期間，雇主要給予醫療給付、正常薪資，若喪失工作能力，雇主也得一次給付40個月平均工資，更加重園方的負擔。

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