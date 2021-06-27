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北市免費暑期科技教育線上營隊 210場明報名

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市暑期科技教育線上營隊，包含「有液壓連桿夾夾樂」、「能源動力車」、「六足仿生獸」、「光空小夜燈」等，學生可和家長透過雲端與講師互動，邊看邊做。圖／北市教育局提供
北市暑期科技教育線上營隊，包含「有液壓連桿夾夾樂」、「能源動力車」、「六足仿生獸」、「光空小夜燈」等，學生可和家長透過雲端與講師互動，邊看邊做。圖／北市教育局提供

疫情持續三級警戒，為了滿足學生暑期學習需求，台北市教育局由7所自造教育及科技中心，針對北市國中小學生，從7月5日至8月30日透過台北酷課雲，推出210場線上暑期科技教育營隊，共計有6088個名額，營隊採直播，其中有110場生活科技營隊將寄送材料包，營隊課程包含數位科技、機電整合、程式語言等多元豐富內容，要提供學生一個資訊充值、自造樂學的暑期生活。

台北市暑期科技教育營隊一律採線上報名，6月28日中午12時起至7月1日下午5點止，於台北酷課雲網站下方「酷課雲最新公告」區查看各科技中心營隊清單及報名網址，錄取名單統一於7月5日公告。

教育局表示，北市新興國中、仁愛國中、北投國中、石牌國中、南門國中、龍山國中及日新國小等7所自造教育及科技中心，針對國小及國中學生推出的210場線上暑期科技教育營隊均屬免費性質，並有110場營隊將採郵局便利包或超商店到店方式寄送課程教材包給學生，線上營隊包含「有液壓連桿夾夾樂」、「能源動力車」、「六足仿生獸」、「光空小夜燈」等，學生可和家長透過雲端與講師互動，邊看邊做，讓學生能在家安心防疫的同時，也能運用科技提升資訊素養。

以石牌國中科技中心7月5日的「纏繞鼠迴力車」課程為例，是一堂適合國小中高年級學生與家長共同參與的手作活動，親子利用課程材料包，一同繪製可愛造型的雷切迴力車，讓學生透過動手實作的過程，增進親子情誼。

北投國中科技中心則於7月6日推出「打造專屬LINE拍貼」，藉由親師生平日使用的通訊軟體學習程式應用，讓學生從生活中易入門的管道去探究程式學習，以提高學生的學習動機和熱忱。

日新國小科技中心安排於7月15日推出「自己寫 Arcade 街機遊戲」，引領學生從做中學，通過程式撰寫，自己設計想玩的街機遊戲，讓學生體會DIY的感動；南門國中科技中心則於7月15日開設「3D建模線上課程：平衡裝置」系列課程，針對7到9年級的學生由淺入深瞭解3D建模的原理。

暑期疫情尚未減緩期間，學生儘可能待在家中，北市教育局推出線上暑期科技教育營隊，希望藉由線上手作自造等STEM+互動課程課程，陪伴學生們探索資訊數位新科技，讓學生在手作的樂趣中找回暑假的快樂時光。

即將放暑假，為了滿足學生暑期學習需求，台北市教育局由7所自造教育及科技中心，針對北市國中小學生，從7月5日至8月30日透過台北酷課雲，推出210場線上暑期科技教育營隊，共計有6088個名額。圖／北市教育局提供
即將放暑假，為了滿足學生暑期學習需求，台北市教育局由7所自造教育及科技中心，針對北市國中小學生，從7月5日至8月30日透過台北酷課雲，推出210場線上暑期科技教育營隊，共計有6088個名額。圖／北市教育局提供

北市 教育局 疫情

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