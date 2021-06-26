快訊

飛特立航空爆特權！傳高階主管家人、客戶偷打疫苗 民航局要查

Delta變異株威脅屏東…今添3例是運將同住者 妻還是超商店長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市定古蹟清水社口楊宅漏水 屋主苦惱

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市市定古蹟清水社口楊宅有百年歷史，文化局近年投入7950萬元，辦理修復及再利用工程，現正進行工程驗收，卻傳出有漏水情形。圖／楊典忠提供
台中市市定古蹟清水社口楊宅有百年歷史，文化局近年投入7950萬元，辦理修復及再利用工程，現正進行工程驗收，卻傳出有漏水情形。圖／楊典忠提供

台中市市定古蹟清水社口楊宅有百年歷史，文化局近年投入7950萬元，辦理修復及再利用工程，現正進行工程驗收。不過連日驟雨，卻造成室內「下小雨」，讓屋主相當苦惱，希望市府盡速修復。台中市文化局表示，已派員瞭解並盡速前往會勘，後續將請廠商妥善修復及協助漏水處理。

清水社口楊宅從清領時期開始逐步興建南棟、中棟、北棟三合院，見證海線地區文風世家的百年發展歷史，2010年北棟因故遭拆除後，由當時縣府文化局緊急召開文資審議，公告為市定古蹟，縣市合併升格後，文化局陸續投入7950萬元辦理修復工程，預計2021年完工啟用。

台中市議員楊典忠獲報前往了解，發現中棟屋頂有多處漏水，他說，清水楊宅修復工程，經過連日雨天測試，果然右護籠與左廂房出現許多漏水處，希望市府盡快修復。另外，對於施工前原圍牆、外拱門、遮雨木簷等，應與屋主溝通清楚。

清水社口楊宅屋主楊先生表示，近來只要下雨，屋頂就會漏水，地上積水還沒吸乾，往往又下雨再漏水，讓還住在屋內的人相當不便，希望市府盡速修復。

文化局指出，文資處已派員瞭解並儘速前往會勘，後續將請廠商妥善修復及協助漏水處理，確保文化資產的安全。

台中市市定古蹟清水社口楊宅有百年歷史，文化局近年投入7950萬元，辦理修復及再利用工程，現正進行工程驗收。圖／楊典忠提供
台中市市定古蹟清水社口楊宅有百年歷史，文化局近年投入7950萬元，辦理修復及再利用工程，現正進行工程驗收。圖／楊典忠提供
台中市議員楊典忠獲報前往了解，發現清水社口楊宅中棟屋頂有多處漏水。圖／楊典忠提供
台中市議員楊典忠獲報前往了解，發現清水社口楊宅中棟屋頂有多處漏水。圖／楊典忠提供

漏水 文化局

延伸閱讀

疫情衝擊彰化老街人潮驟減 水公司把握時機汰換管線

掌握市場人潮 淡水公所即時影像系統上線

北斗鎮整修紅磚市場 文化局：不涉文資修復但有去看　

台中清水男子打疫苗後死亡 衛生局：與多重疾病有關

相關新聞

疫情難熬 補習班雪崩頂讓潮

五月十八日三級警戒至今超過一個月，補習班出現雪崩式頂讓潮，淪為教育「慘」業。補習教育協會表示，政府六月初推出的紓困方案審...

王惕吾先生新聞獎學金 9月16日起受理申請

聯合報系文化基金會第二十八屆王惕吾先生新聞獎學金，將於九月十六日起受理申請，今年上傳的指定短文是「我覺得什麼公...

台中市定古蹟清水社口楊宅漏水 屋主苦惱

台中市市定古蹟清水社口楊宅有百年歷史，文化局近年投入7950萬元，辦理修復及再利用工程，現正進行工程驗收。不過連日驟雨，...

【疫中畢業／上】盼能留下難忘回憶 師長絞盡腦汁比實體畢典還費工

受疫情影響，各級學校的畢業典禮不是取消，就是改線上舉行，學校為讓畢業生留下美好回憶，無不絞盡腦汁，設計不一樣的線上畢典；有老師或學生為班上設計專屬畢典，有的模仿動物森友會，也有以即興表演的劇場方式呈現。有趣的是，還有學校以牛車載送畢業禮物到家給學生，過程有如嫁女兒般，一切苦心只讓學生有真正畢業的感覺。

因應暑假閱讀需求大增 台南44處圖書館7月起開放取書

三級警戒延長到7月12日，台南市公共圖書館期間都配合閉館，不過因應暑假到來，市府文化局長葉澤山表示，為了滿足親子及民眾研...

影／萌！ 51幼生「童言童語」道謝：醫護人員辛苦了

全國疫情嚴峻，三級防疫警戒三度延長，醫護、警消人員守在第一線，阻擋疫情不再蔓延，醫療量能也備受考驗。一群幼兒園老師自主發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。