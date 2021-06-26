台中市定古蹟清水社口楊宅漏水 屋主苦惱

台中市市定古蹟清水社口楊宅有百年歷史，文化局近年投入7950萬元，辦理修復及再利用工程，現正進行工程驗收。不過連日驟雨，卻造成室內「下小雨」，讓屋主相當苦惱，希望市府盡速修復。台中市文化局表示，已派員瞭解並盡速前往會勘，後續將請廠商妥善修復及協助漏水處理。

清水社口楊宅從清領時期開始逐步興建南棟、中棟、北棟三合院，見證海線地區文風世家的百年發展歷史，2010年北棟因故遭拆除後，由當時縣府文化局緊急召開文資審議，公告為市定古蹟，縣市合併升格後，文化局陸續投入7950萬元辦理修復工程，預計2021年完工啟用。

台中市議員楊典忠獲報前往了解，發現中棟屋頂有多處漏水，他說，清水楊宅修復工程，經過連日雨天測試，果然右護籠與左廂房出現許多漏水處，希望市府盡快修復。另外，對於施工前原圍牆、外拱門、遮雨木簷等，應與屋主溝通清楚。

清水社口楊宅屋主楊先生表示，近來只要下雨，屋頂就會漏水，地上積水還沒吸乾，往往又下雨再漏水，讓還住在屋內的人相當不便，希望市府盡速修復。

文化局指出，文資處已派員瞭解並儘速前往會勘，後續將請廠商妥善修復及協助漏水處理，確保文化資產的安全。 台中市市定古蹟清水社口楊宅有百年歷史，文化局近年投入7950萬元，辦理修復及再利用工程，現正進行工程驗收。圖／楊典忠提供 台中市議員楊典忠獲報前往了解，發現清水社口楊宅中棟屋頂有多處漏水。圖／楊典忠提供

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