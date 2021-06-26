聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中市定古蹟清水社口楊宅漏水 屋主苦惱
台中市市定古蹟清水社口楊宅有百年歷史，文化局近年投入7950萬元，辦理修復及再利用工程，現正進行工程驗收。不過連日驟雨，卻造成室內「下小雨」，讓屋主相當苦惱，希望市府盡速修復。台中市文化局表示，已派員瞭解並盡速前往會勘，後續將請廠商妥善修復及協助漏水處理。
清水社口楊宅從清領時期開始逐步興建南棟、中棟、北棟三合院，見證海線地區文風世家的百年發展歷史，2010年北棟因故遭拆除後，由當時縣府文化局緊急召開文資審議，公告為市定古蹟，縣市合併升格後，文化局陸續投入7950萬元辦理修復工程，預計2021年完工啟用。
台中市議員楊典忠獲報前往了解，發現中棟屋頂有多處漏水，他說，清水楊宅修復工程，經過連日雨天測試，果然右護籠與左廂房出現許多漏水處，希望市府盡快修復。另外，對於施工前原圍牆、外拱門、遮雨木簷等，應與屋主溝通清楚。
清水社口楊宅屋主楊先生表示，近來只要下雨，屋頂就會漏水，地上積水還沒吸乾，往往又下雨再漏水，讓還住在屋內的人相當不便，希望市府盡速修復。
文化局指出，文資處已派員瞭解並儘速前往會勘，後續將請廠商妥善修復及協助漏水處理，確保文化資產的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言