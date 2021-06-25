疫情讓國高中暑輔難辦 家長憂弱勢生恐輸在大考起跑點

不少準國三、準高三學生會參與學校暑期輔導，為明年大考「超前部署」，但國內疫情三級警戒延長到7月12日，不少學校仍在觀望要不要辦暑輔，或乾脆直接取消，但暑假是多數考生準備大考的起點，疫情攪局也引發不少家長、學生焦慮，擔憂會輸在起跑點。

疫情從5月下旬一路延燒到暑假，「停課不停學」已讓不少家庭傷透腦筋。全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽指出，若取消暑輔，或將複習課程移到線上，對於偏鄉或弱勢家庭相當不利，當載具不夠、網速不快，相較有資源，或是有補習的學生，真的「很吃虧」。

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳也指出，疫情停課一個半月，不少老師發現線上教學效果差，他也以自己任教的班級為例，有時想點名學生應答，孩子家有電腦、有網路，卻沒有麥克風或鏡頭，就會拉大數位學習落差，無法即時回饋。

南部一名準國三生也提到，今年學校已確定取消暑輔，補習班又停課，只能自己規畫複習進度，為開學後的模擬考預作準備。

據台灣青年民主協會調查，多數學校暑輔將以「三級警戒線上授課、降二級改回實體授課」為原則辦理，各縣市政府教育局也有不同指引，如台中市教育局建議各校暑輔不予辦理，或改採線上視訊方式進行；台南市教育局則邀求國中暑期輔導七月底前暫停辦理；也有學校因線上教學成效不佳，或怕學生視力受損，或因還沒聘到新任教師、高二新班級尚未組成等因素，直接取消暑輔，或縮短上課時間。

桃園市武陵高中、高雄師大附中都取消升高二暑輔，升高三改線上進行；竹北高中也取消升高二暑輔，改派暑假作業，高三暑輔原本一天要上六節課，也將縮短為一天四節課。

暑輔教材方面，武陵高中教務主任謝文斌表示，郵寄會有困難，恰好新學年教科書正進行上網招標，會請得標廠商提供電子檔案給學生使用；高師大附中教務主任歐志昌則說，學校會安排學生分流返校取物，順便領教材，單一時段不能超過五人。

教育部表示，若國、高中學校評估仍有暑輔需求，應改採實施線上互動，或遠距教學方式辦理。但暑輔應以「複習」為主，不得教新進度，學校也要尊重學生意願，不得強迫參加。

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