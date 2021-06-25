學習歷程檔案占比高 上頂大關鍵分數

明年是新課綱大學入學申請第1年，學習歷程檔案佔分比高，是上頂大重要關鍵分數。受疫情影響，教育部已通知學校，延後上傳時限到9月30日。但南一中校長廖財固仍請升高三生及早完成，以免開學後既要準備學測，又要兼顧課業而顧此失彼。

以往大學入學申請，取決於學測成績，以及大學自行辦理的面試、筆試或實作成績，但新課綱實施後，加入學習歷程檔案，因明年就要實施，學習歷程檔案的佔分比已起師生與家長重視。大學招生委員會聯合會最近函文各校，就明年大學校系採計學習歷程占分比例作說明，規定綜合學習表現須占50%，亦即學測成績佔比不能超過綜合學習表現。

綜合學習表現包含學習歷程檔案和大學的面試、筆試或實作等，以50%共50分來計算，一般科系的學習歷程至少佔20分，而醫牙學系、術科校系至少佔10分，因此成為申請入學關鍵分數。而學習歷程檔案包含課業與多元表現，其中自主學習成果有1701個學系納入參考，又是重中之重。

教育部規定學校必須在每學年末傳送學生的學習歷程檔案到中央資料庫，以作為日後申請入學時各大學參考依據。今年因疫情影響，教育部已通知各校，學習歷程檔案傳送期限延到9月30日，讓學生有更充分時間準備。

台南二中表示，學生無法到校上課，有修自主學習課程的學生，提出的學習內容要利用實驗器材或是機器操作，以致影響進度，因此復課後將讓學生進實驗室補做，以完成成果，趕在9月底前傳送。

廖財固表示，高二升高三的學生，必須花費大量心力準備學測，還要兼顧課業進度，如果又要同時處理學習歷程檔案，特別是自主學習計畫與成果，勢必顧此失彼，務必利用期末，及早完成多所大學校系參採的自主學習計畫成果，才能讓自己好整以暇，從容因應各項升學準備。

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