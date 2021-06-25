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綠獎青少年倡議徵件 線上看說明影片 抽綠行動綠獎品
第六屆綠獎徵件啟動已兩個月，總獎金新台幣300萬元，本週三（6/23）於「綠獎」Youtube頻道，舉行線上徵件說明會，提供學生組的徵件資訊與詳細說明。此外，去年首獎學生黃乙恩現身影片，分享自身參賽過程與行動理念。同時，綠獎Facebook粉絲專頁舉辦抽獎活動，只要按讚、留言並標記兩位朋友，便可參加抽獎，獎品包括「卡娜赫拉杯組」、「雙享反光飲料提袋」與「OFoodin隨食袋」。
本屆綠獎徵件活動於4月22日正式啟動，9月15日截止收件。徵件項目包括社會團體組的「生態保育計畫」、學生組的「青少年環境行動獎」、「網路人氣獎」。
本屆「青少年環境行動獎」，徵求學生以「 #防疫做環保 」為主軸的實踐環保做法。現今雖疫情嚴峻，鼓勵學生仍不忘環保行動，如何從居家、生活周遭等，展開一人做環保的具體行動。如：減少網購包裝、外送點餐環保秘訣、居家省電妙招、節約用水、拒食非友善食材… 等友善環境具體行動。
今年因應疫情嚴峻，以及全國警戒第三級延長，國內各級學校停止到校上課。考量學生參與行動受限，本屆綠獎學生組徵件辦法已重新調整，期望可以讓學生參賽時更無顧慮。綠獎徵件說明會為線上舉辦，於綠獎Youtube頻道（學生組影片：https://youtu.be/y5VQR-pHq6Q／第五屆首獎黃乙恩分享：https://youtu.be/NQr5FtEYEdk）
綠獎Facebook粉絲專頁抽獎活動於即日起至7月27日（二），只要於指定貼文及粉絲專頁按讚，標記兩位朋友並留言，即可參加抽獎。
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