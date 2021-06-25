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基隆各校師渾身解數推70場線上夏令營 分享「火神的眼淚」

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

今年因為疫情影響，暑假沒有實體夏令營，基隆市政府規畫閱讀藝文、技職體驗、科技生活、幼兒遊藝及親子樂學等五大類暑期線上活動，共計開辦70場次1500名額供基隆市國中、小學生，在疫情蔓延的暑假期間能有不一樣的線上體驗。

閱讀藝文類活動今年由各社區共讀站安排了5場主題多樣、卡司又堅強的線上讀書會，邀請作家們和基隆市高國中小學生一起在家防疫讀好書，其中最特別的是，邀請到近期頗受歡迎的電視劇「火神的眼淚」編劇兼導演蔡銀娟，分享從繪本創作到火神的眼淚幕後創作點滴。

也有知名兒童文學作家阿德蝸講「小四愛作怪之瘋狂動物園創作分享」、「昆蟲的忍術與超能力」；及「全方位運動教本」作者胡孝新教學生如何運動不痠痛；還有連續2年以「小輓」、「情批」得到波隆納插畫獎的阿尼默，分享從漫畫和繪本創作。

技職體驗部分由武崙國中、碇內國中、明德國中所設職業試探中心，與本市大專院校等合作籌劃烘焙、餐旅、表演藝術、程式設計等各類職業試探營隊供學子探索個人興趣，內容包含「經營達人體驗」、「線上餐旅群體驗實作」、「機器人課程」、「3D列印課程」等，把許多實作體驗改為線上課程。

幼兒遊藝類由基隆社區教保資源中心為2至6歲學前幼兒策劃線上遊戲和課程，「遇見哥吉拉」藉著電影哥吉拉開場吸引小朋友，「親子潔牙樂」讓幼兒學習正確口腔保健知識和潔牙方法，「親子音樂遊戲」讓幼童與家人在家隨著音樂活動肢體，「親子繪本」則由小朋友與大人共同閱讀繪本。

科技生活類活動由銘傳國中、百福國中暨安樂高中所設3所「自造及科技教育中心」，以深入淺出的方式帶入基礎電學、木工及程式編寫等工程資訊科技文創設計能力。親子樂學類活動則由家庭教育中心規畫多場次的親子講座。

教育處表示，各校老師無不使出渾身解數，透過各種線上教學軟體，設計出各類型線上暑期活動供大小朋友參加，活動資訊請大小朋友至教育處網站處務公告-防疫專區(序號：112)查閱。

基隆各校師渾身解數推70場線上夏令營，分享火神的眼淚。圖／基隆市政府提供
基隆各校師渾身解數推70場線上夏令營，分享火神的眼淚。圖／基隆市政府提供

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