新竹縣推線上夏日樂學計畫 鼓勵學生暑假學習不中斷

教育部從2015年暑假開始推出夏日樂學計畫，鼓勵國中小改採活動式課程，以沉浸式、生活化的教學方法，刺激孩子學習樂趣，新竹縣就有16所學校推出課程，卻受到疫情影響將首次改為線上教學方式進行，教育處與各校達成研議能自行調整實作課，不讓學生學習受到影響。

教育處表示，夏日樂學計畫是為了讓學生在暑假期間學習不中斷，也避免因這段期間沒有在學校接受教育而出現「夏季學習失落」的現象，希望透過課程提供學生多元學習與體驗機會，新竹縣16校就有21項提案課程。

不過因為疫情影響，教育處表示其中9校課程已確定改為線上教學方式，其他實作體驗課程先以調整辦理日期或形式，各校都能在計畫期程內自行調整，參與的學校大多屬於偏鄉學校，不希望因疫情影響學生學習機會。

夏日樂學計畫主要分為2個方案，其一為本土語文活動課程，內容結合先民智慧、傳統技藝等本土文化內容，讓學生體會新竹縣本土文化之美，共有4校推出課程，分別是華山國中「蝠韻溪閣、有品少年」與「蝠韻溪閣、有德少年」、竹東國中「竹東巧克力」、關西國中「穿梭時空話關西」以及枋寮國小「枋心寮夏日、愛客尞樂學」。

方案二為整合式學習方案，辦理暑期營隊或自主學習課程，也辦理非傳統式實驗性課程，共有13校推出課程；其中橫山鄉華山國中的提案課程在方案一及方案二都獲得肯定，該校屬偏遠學校，參加推動夏日樂學計畫已3年以上，不論是方案一本土語文活動課程還是方案二的整合式學習方案都結合客家創意，發揮客家精神文化。

教育處表示，夏日樂學計畫除了落實強化本土語文學習外，還整合主題式學習方式，提供資源使學校利用暑期時間實驗創新教學法，增強學生學習動機，縣長楊文科則說，偏鄉孩子不用花費一毛錢，依舊還能在疫情期間的暑假獲得更多元的學習資源及體驗機會。

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