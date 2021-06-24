中小學教職員打疫苗 教育部：會在開學前14日完成

國內疫苗即將擴大施打，全國中小學教職員已列入第7順位優先接種疫苗對象，估有40萬人。但指揮中心日前表示，會先讓幼兒園及國小兒童課後照顧班人員優先施打，其餘仍要等到第二波，但會在開學前施打完畢。教育部主秘廖興國今下午在教育部記者會中說明，依指揮中心說法，中小學教職員會在9月1日開學前14天會完成疫苗接種。

全國各級學校因疫自5月下旬大停課至暑假，但今年因為疫情，寒假開學延後，暑假也多延後2天，預計7月3日才放。但近來國內疫情持續延燒，指揮中心日前也表示，已把「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列入第七類疫苗接種對象，但因疫苗量能，會讓幼兒園及國小安親班教育人員優先打，其餘幾類要待第二波，但會在開學前打完。

有關中小學教職員施打疫苗，廖興國表示，指揮中心曾提到，現在進入暑假，會以接觸學生互動最多對象為優先，目前是以大考中心指考監試人員、教師檢定監試人員等需入闈，或是跟學生有近距離互動的測驗列為造冊優先；接下來針對幼兒園、課照中心等暑假會跟學生接觸者陸續施打。

至於其他優先名單，廖興國表示，指揮中心有對外強調，會在開學前施打完成，教育部也會依照指揮中心指示，讓教職員在開學前14天施打疫苗。

但目前大學校院教職員尚未被列入第7類優先接種疫苗對象，國立大學校院協會等5大團體、全國教師工會總聯合會皆發聲明要替這群教師爭取，希望也能列入施打名單。教育部近來也發函向請大專院校調查教職員打疫苗意願，將先造冊。

有關大專校院先造冊，廖興國表示，是先提前作業，教育部也期待各級學校教職員工都能在開學前完成施打。

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