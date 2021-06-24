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世界最佳年輕大學排行！台灣17校進榜 私立亞大居第一

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學。圖／亞洲大學提供
亞洲大學。圖／亞洲大學提供

英國泰晤士報高教特刊昨公布「2021世界最佳年輕大學」排行，亞洲大學排名第191名，台灣有17所大學上榜，亞大名列第3名、私立大學第1。

這項排名是針對全世界建校未滿50年的大學進行評比，今年全球有68個國家、475所大學上榜，亞洲大學比去年進步3名。

亞大創辦人蔡長海表示，國內入榜的17所大學中，亞大最年輕，創校剛滿20年，能有此辦學績效獲國際肯定，難能可貴。年輕就是本錢，期望亞大持續努力打拚，發展智慧大學，朝更卓越優秀的世界一流大學邁進。

校長蔡進發說，亞大8年前首次進入英國泰晤士報的世界最佳大學排名，且年年上榜；近一年來，已獲泰晤士報7項排名，不但在全球打出知名度，而且獲交流合作的優質國際大學，越來越多，豐富師生出國或線上國際研修資源。

他指出，在國內表現方面，亞大年年獲遠見雜誌、天下Cheers雜誌評比，均名列前茅。最近放榜的大學個人申請招生，亞大在參加招生的69所大學中，分發率97.19%，在招生名額超過千名以上的學校中，名列第2，僅次於台大的98.72%。

蔡進發表示，今年亞大學生向科技部申請的研究計劃案，剛獲審核通過103件，全台第7名、私大第4名，且5年來，年年100件以上。另外，向教育部申請補助送學生出國研修、實習的4項「學海系列」計劃案，亞大獲1472萬多元，補助金額全台第1，加上去年度補助名額，共有700位同學，等疫情解禁後，即可獲補助出國。

英國泰晤士報高教特刊昨公布「2021世界最佳年輕大學」排行，亞洲大學排名第191名，台灣有17所大學上榜，亞大名列第3名、私立大學第1。圖／亞洲大學提供
英國泰晤士報高教特刊昨公布「2021世界最佳年輕大學」排行，亞洲大學排名第191名，台灣有17所大學上榜，亞大名列第3名、私立大學第1。圖／亞洲大學提供

亞洲大學 大學排名

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