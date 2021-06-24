停課不停輔 台南教育局結合勞動部為教師增能

為不使疫情影響到學生輔導，台南市教育局學生輔導諮商中心持續規畫教師適性輔導線上課程研習，落實「停課不停輔」，讓輔導人員攜手為學生規劃適性的生涯教育。

時值畢業時節，市長黃偉哲為畢業生拍攝的祝福影片，期待學生有明確定向發展，並請教育局加強落實學生適性輔導。教育局長鄭新輝表示，國中生處於發展自我階段，需藉由學校安排多元課程與活動體驗，引導學生覺察與探索，今年也建置「e化技職博覽會」網站(http://tctee.tn.edu.tw)，鼓勵學生及家長共同討論，達成「選其所適、愛其所選」的目標。

目前已規畫在6至8月間，開設一系列線上研習，讓導師、輔導組長、專兼任輔導教師及專輔人員等參加，課程主題含括「生涯輔導與自我探索」、「生涯規劃課程與資訊運用」、「生涯興趣探索卡之運用」及「新世代的生涯輔導」等。

另勞動部勞動力發展署雲嘉南分署也與南市教育局合作，於研習中介紹服務內容，包括1對1職涯諮詢、適性測驗、履歷健檢、模擬面試、職場參訪等免費活動，讓教師將此資源運用於課程。

教育局學生輔導諮商中心表示，今天第1場適性輔導線上研習，由鹽水國中承辦，邀請宇宙光全人關懷機構心理師張瓊方，以「生涯輔導與自我探索」為主題，遠距帶領教師反思個人生涯歷程及信念，討論學生常見生涯迷思與價值觀，分享其在台積電及可成科技等產業界的實務工作經驗。

輔導諮商中心分享案例，新移民子女小芳，國中時從越南回台灣就學，除語言與課業銜接困難，之前在越南沒有生涯試探機會，對於畢業後方向較無概念，透過老師引導，參加輔導室「技藝課程」職群試探，發現自己有繪畫及美容方面的興趣及能力，最後以「完全免試管道」申請至國立高中美工科，家長和學生都十分高興。

商品推薦