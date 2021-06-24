「疫」堂課後的勇氣 文化大學3支「穿疫箭」：國際、跨域、遠距

新冠肺炎投下「全球一命」震撼彈，從政局變化、社會經濟動盪到疫苗研發，任何國家都無法自外於國際；對台灣而言，更是必須放眼世界的「國際接軌元年」。面臨巨變與趨勢洪流，年輕世代的焦慮可以想見，不僅要自我挑戰跨域專業的識讀，在零接觸的新生活樣態下，更考驗「遠距溝通」的學習力和協作力，以寬宏的同理心和更多的善意共同參與社會。危機與轉機的旋轉門，就在一念之間。

中國文化大學校長徐興慶指出，「危機就是轉機」，文大已規畫好國際化、遠距教學及跨領域學習這3支「穿疫箭」，要以積極態度，迎接後疫情時代大學教育的各種變化、衝擊與機會。

引述丘吉爾名言 徐興慶勉勵：用什麼態度面對危機

前不久文大舉行校史上首場虛擬畢業典禮，徐興慶即以「因為危機，才有轉機」為題，勉勵畢業生要掌握後疫情時代的各種轉機，以開創職涯的無限可能，並引述英國名相邱吉爾名言「不要浪費每一場危機」，疫情對學生造成衝擊，對大學更是如此，但危機並不可怕，端看你用什麼態度去面對。

徐興慶說，國際化、跨領域學習及遠距教學，是文大積極面對疫情挑戰的三支「穿疫箭」，尤其是國際化，這也是他擔任文大校長近3年來，致力推動校務發展的要項，並不受疫情影響。

中國文化大學校長徐興慶指出，「危機就是轉機」，文大已規畫好國際化、遠距教學及跨領域學習這3支「穿疫箭」。 圖／中國文化大學提供

迄今，文大全球姊妹校已達419所，他並已向董事會、教育部等爭取到每年上千萬元的學生出國獎學金，全力創造出國交換學習的機會。徐興慶表示，文大推動國際化不僅是超前的平行布局，更已延伸至台、日高中端進行垂直布局。

例如5月底文大就與國內幾所大學攜手，首次與日本創成館、海星中學、長崎南山中學、佐世保實業、西海學園及向陽等6所高中共同簽署合作協議。未來將透過營隊、師生交流互訪，擴大台灣大學端與日本高中端的國際教育交流。

台灣系所最多元的大學 從跨域學習培養實力

「未來文大校園將可以看到更多的國際生，更希望增加彼此交流的機會」徐興慶說，文大是台灣系所最多元的大學，社團活動交流多，更會每年固定舉辦國際學生交流活動，帶動文大學生的語言實力與國際觀。

由徐興慶領軍、匯聚世界級大師的大型學術論壇「華岡大講堂」，至今已舉辦達15場，包括東京奧運主場館設計人、日本東京大學教授隈研吾、台北市聯合總醫院黃勝堅總院長、宏碁創辦人施振榮等國內外產、官、學界的知名人士蒞臨文大，與師生展開深度對話，拓展文大同學的宏觀視野。

如今華岡大講堂已逐漸形成口碑，甚至已有企業指名贊助舉辦；疫情過後文大即將邀請含諾貝爾得獎的世界級大師蒞校開講，與文大師生共同分享其學思歷程。

台灣系所最多元的大學 從跨域學習培養實力

中國文化大學副校長王淑音指出，透過多元系列計畫，各系學生彼此交流，讓不同領域的多元專業，激發創新及學習。 圖／中國文化大學提供

同時，文大獲全國第一所加入經濟部社會創新組織的大學，包括近年發展「光明頂計畫」，協助周邊社區建置太陽能設施，發展全國第一個公民電廠。從企劃發想、社區溝通、正式執行，過程中號召各系參與。

「文大有全國最多的科系，來到這裡可以盡情學習」中國文化大學副校長王淑音指出，讓不同領域的多元專業，激發創新及學習，文大鋪好一條多元化、國際化道路，培養面對未來的韌性實力。

疫情變成意外助攻 文化「雙管齊下」遠距離教學一步到位

面對疫情，文大發揮「危機就是轉機」實力，對抗看不見的病毒，當外界人心惶惶，全校激勵彼此、發揮同理心，讓疫情不再可怕；當各級學校強制轉型遠距離教學，文大已超前部署，設立數位轉型「快打部隊」。

王淑音表示，文大一直有推動遠距離教學，但早於去年疫情在國際漫延時，就決定超前部署、全校演練、分流模擬，教學資源中心和通識中心的「數位助教」，在第一時間輔導老師，透過雙管齊下，讓數位轉型一步到位。

文化大學一直推動數位教學轉型，面對疫情，文大發揮「危機就是轉機」實力，讓遠距離教學一步到位。 圖／中國文化大學提供

此外，文大整合統一視訊軟體，避免師生手忙腳亂，遠距離教學的平台，也推動至高中端。「疫情過後，不管面臨任何挑戰，我們已經準備好」王淑音說，文大加速推動遠距離教學，未來任何情境都能應對，包括跟國際姐妹校交流。

文大面對這次「疫」堂課的挑戰，全校師生用勇氣去面，且學生扮演加速推進的角色，從協助找破口、到互相關心，文化大學用3支「穿疫箭」，備戰教育轉型的洪流。

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