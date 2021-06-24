快訊

雙北疫調關係好原因曝光！ 侯友宜指關鍵在「這對夫妻」

吳釗燮接受CNN專訪！坦言「必須對武統做好準備」

「疫」堂課後的勇氣 文化大學3支「穿疫箭」：國際、跨域、遠距

聯合線上 / 張世杰（倡議企劃）

新冠肺炎投下「全球一命」震撼彈，從政局變化、社會經濟動盪到疫苗研發，任何國家都無法自外於國際；對台灣而言，更是必須放眼世界的「國際接軌元年」。面臨巨變與趨勢洪流，年輕世代的焦慮可以想見，不僅要自我挑戰跨域專業的識讀，在零接觸的新生活樣態下，更考驗「遠距溝通」的學習力和協作力，以寬宏的同理心和更多的善意共同參與社會。危機與轉機的旋轉門，就在一念之間。

中國文化大學校長徐興慶指出，「危機就是轉機」，文大已規畫好國際化、遠距教學及跨領域學習這3支「穿疫箭」，要以積極態度，迎接後疫情時代大學教育的各種變化、衝擊與機會。

引述丘吉爾名言 徐興慶勉勵：用什麼態度面對危機

前不久文大舉行校史上首場虛擬畢業典禮，徐興慶即以「因為危機，才有轉機」為題，勉勵畢業生要掌握後疫情時代的各種轉機，以開創職涯的無限可能，並引述英國名相邱吉爾名言「不要浪費每一場危機」，疫情對學生造成衝擊，對大學更是如此，但危機並不可怕，端看你用什麼態度去面對。

徐興慶說，國際化、跨領域學習及遠距教學，是文大積極面對疫情挑戰的三支「穿疫箭」，尤其是國際化，這也是他擔任文大校長近3年來，致力推動校務發展的要項，並不受疫情影響。

中國文化大學校長徐興慶指出，「危機就是轉機」，文大已規畫好國際化、遠距教學及跨領域學習這3支「穿疫箭」。 圖／中國文化大學提供
中國文化大學校長徐興慶指出，「危機就是轉機」，文大已規畫好國際化、遠距教學及跨領域學習這3支「穿疫箭」。 圖／中國文化大學提供

迄今，文大全球姊妹校已達419所，他並已向董事會、教育部等爭取到每年上千萬元的學生出國獎學金，全力創造出國交換學習的機會。徐興慶表示，文大推動國際化不僅是超前的平行布局，更已延伸至台、日高中端進行垂直布局。

例如5月底文大就與國內幾所大學攜手，首次與日本創成館、海星中學、長崎南山中學、佐世保實業、西海學園及向陽等6所高中共同簽署合作協議。未來將透過營隊、師生交流互訪，擴大台灣大學端與日本高中端的國際教育交流。

台灣系所最多元的大學 從跨域學習培養實力

「未來文大校園將可以看到更多的國際生，更希望增加彼此交流的機會」徐興慶說，文大是台灣系所最多元的大學，社團活動交流多，更會每年固定舉辦國際學生交流活動，帶動文大學生的語言實力與國際觀。

由徐興慶領軍、匯聚世界級大師的大型學術論壇「華岡大講堂」，至今已舉辦達15場，包括東京奧運主場館設計人、日本東京大學教授隈研吾、台北市聯合總醫院黃勝堅總院長、宏碁創辦人施振榮等國內外產、官、學界的知名人士蒞臨文大，與師生展開深度對話，拓展文大同學的宏觀視野。

如今華岡大講堂已逐漸形成口碑，甚至已有企業指名贊助舉辦；疫情過後文大即將邀請含諾貝爾得獎的世界級大師蒞校開講，與文大師生共同分享其學思歷程。

台灣系所最多元的大學 從跨域學習培養實力

中國文化大學副校長王淑音指出，透過多元系列計畫，各系學生彼此交流，讓不同領域的多元專業，激發創新及學習。 圖／中國文化大學提供
中國文化大學副校長王淑音指出，透過多元系列計畫，各系學生彼此交流，讓不同領域的多元專業，激發創新及學習。 圖／中國文化大學提供

同時，文大獲全國第一所加入經濟部社會創新組織的大學，包括近年發展「光明頂計畫」，協助周邊社區建置太陽能設施，發展全國第一個公民電廠。從企劃發想、社區溝通、正式執行，過程中號召各系參與。

「文大有全國最多的科系，來到這裡可以盡情學習」中國文化大學副校長王淑音指出，讓不同領域的多元專業，激發創新及學習，文大鋪好一條多元化、國際化道路，培養面對未來的韌性實力。

疫情變成意外助攻 文化「雙管齊下」遠距離教學一步到位

面對疫情，文大發揮「危機就是轉機」實力，對抗看不見的病毒，當外界人心惶惶，全校激勵彼此、發揮同理心，讓疫情不再可怕；當各級學校強制轉型遠距離教學，文大已超前部署，設立數位轉型「快打部隊」。

王淑音表示，文大一直有推動遠距離教學，但早於去年疫情在國際漫延時，就決定超前部署、全校演練、分流模擬，教學資源中心和通識中心的「數位助教」，在第一時間輔導老師，透過雙管齊下，讓數位轉型一步到位。

文化大學一直推動數位教學轉型，面對疫情，文大發揮「危機就是轉機」實力，讓遠距離教學一步到位。 圖／中國文化大學提供
文化大學一直推動數位教學轉型，面對疫情，文大發揮「危機就是轉機」實力，讓遠距離教學一步到位。 圖／中國文化大學提供

此外，文大整合統一視訊軟體，避免師生手忙腳亂，遠距離教學的平台，也推動至高中端。「疫情過後，不管面臨任何挑戰，我們已經準備好」王淑音說，文大加速推動遠距離教學，未來任何情境都能應對，包括跟國際姐妹校交流。

文大面對這次「疫」堂課的挑戰，全校師生用勇氣去面，且學生扮演加速推進的角色，從協助找破口、到互相關心，文化大學用3支「穿疫箭」，備戰教育轉型的洪流。

相關新聞

中小學教職員打疫苗 教育部：會在開學前14日完成

國內疫苗即將擴大施打，全國中小學教職員已列入第7順位優先接種疫苗對象，估有40萬人。但指揮中心日前表示，會先讓幼兒園及國...

世界最佳年輕大學排行！台灣17校進榜 私立亞大居第一

英國泰晤士報高教特刊昨公布「2021世界最佳年輕大學」排行，亞洲大學排名第191名，台灣有17所大學上榜，亞大名列第3名...

怎樣評量才公平？雄女體育線上施測 雄中國文考試惹議

疫情導致全國中小學學生停課到暑假，關於中小學期末考部分，教育部國教署要求以「不到校」為原則，採多元方式評量，如果高中未考...

教育部同意稻江停辦 教職員在校生：無奈遺憾

教育部同意嘉義縣稻江科技暨管理學院8月起停辦，雖教育部及校方承諾保障在校生及教職員權益，但稻江學生自救會代表楊焜麟感到遺...

全球最佳年輕大學進榜 朝陽科大連3年台灣唯一私立科大

英國泰晤士高等教育「2021全球最佳年輕大學排名」公布，台灣有17所大學入列，朝陽科技大學連續3年均為私立科技大學唯一進...

停課不停輔 台南教育局結合勞動部為教師增能

為不使疫情影響到學生輔導，台南市教育局學生輔導諮商中心持續規畫教師適性輔導線上課程研習，落實「停課不停輔」，讓輔導人員攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。