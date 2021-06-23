與烏賊戀愛的男人 清大焦傳金8月接任台中科博館長

「我家新BOSS，那位與烏賊戀愛的男人。」國立自然科學博物館小編今天在官方臉書粉絲專頁分享人事新訊，指出清華大學教務長、生命科學系特聘教授焦傳金將接任科博館長。教育部也證實這項人事異動，焦傳金預計今年8月1日起接任。原館長孫維新則在今年5月退休。

焦傳金是世界知名頭足類動物專家，清大曾在官方粉絲專頁分享，他可能是全台灣「最懂烏賊心」的人，近期發現在餵食烏賊吃蝦時，連續幾次告訴烏賊「選一隻蝦比兩隻蝦好」，之後再給烏賊「一隻蝦」與「兩隻蝦」兩種選擇，烏賊竟只選一隻蝦來吃。這項研究證實烏賊會算數，相關成果兩度登上紐約時報。

焦傳金進一步解釋這項實驗。一般的烏賊在面對裝著一隻蝦和兩隻蝦的透明小盒時，都會選擇兩隻蝦子，這是自然界生物普遍的攝食法則「多就是好」，他好奇「但如果讓烏賊覺得選一隻蝦子有好處時，是否能改變牠的偏好？」

他這項烏賊「相對價值感」的實驗分為兩階段，團隊首先給烏賊一隻蝦、零隻蝦兩種選擇，烏賊毫不猶豫選擇一隻蝦子。每當牠選了一隻蝦時，可額外得到一隻小蝦（約為原實驗蝦的五分之一大小）的獎勵。

焦傳金說，此訓練重複六次後，烏賊再面對一隻蝦及兩隻蝦的選擇時，就會選一隻蝦，而非明顯比較多的兩隻蝦。這是因為第一階段測試提供的獎勵，改變了烏賊對於一隻蝦子的價值感，證實烏賊也能透過學習來改變天生的攝食偏好。

除了烏賊研究，焦傳金開設的「當代認知神經科學：腦與心智」通識課程在清大相當熱門，吸引上百名學生選修。他在去年底獲頒全國傑出通識教育獎教師。

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