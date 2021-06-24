中金院攜手中國信託就業媒合達七成 畢業生一封履歷即有面試機會

疫情衝擊就業市場，人力銀行調查社會新鮮人「預估待業期」達96天，創下8年新高。中信金融管理學院（下稱「中金院」）與產學合作夥伴中國信託於5月進行就業媒合，畢業生只要一封履歷就有面試機會，今年就業媒合率達七成，讓畢業生還沒唱驪歌就成為中信新鮮人，贏在就業起跑點。

中金院辦理履歷健檢、模擬面試等就業課程，讓學生及早為求職做好準備。 圖／中信金融管理學院 提供

中金院媒合多元職缺，今年首度有畢業生錄取IA僑外人才專案(International Associate Program) ，將接受中國信託培訓、協助海外業務；有3人錄取ACM(法金信用分析人員）、9人錄取儲備理專，另有核保理賠人員、CSR等職缺。「儲備理專」亦是今年新開放給中金院的職缺，求職者要具備理財觀念和專業能力。錄取儲備理專的呂恩霆表示，他參與了學校與中國信託合作的暑期實習及學期的建教計畫，有助於提前熟悉職場、規劃職涯，並參加學校安排的中信傳習講座、業師授課及證照培訓等專業課程，這些學習經驗的累積，幫助他在面試時展現實戰力，比其他學生更具競爭優勢。

培育國際智慧金融家，中金院每年擇優全額贊助學生前往海外名校微留學，2020年獲學校贊助前往日本法政大學學習的張馮心，面試官詢問她如何克服語言障礙和其他同學合作等問題，張馮心侃侃而談，展現解決問題的能力，讓她脫穎而出順利錄取ACM工作，期待未來能爭取外派機會。此外，中金院也積極媒合外籍生在臺落地生根，金管所碩士班菲籍學生Valyza Joan Bermido (中文名，白麗莎)，在學校安排下去年參加中國信託首屆「iSEA」東南亞僑外生招募計畫，在海外個金事業單位實習，今年則透過學校國際中心推薦，錄取了僑外人才職缺，特別感謝有學校做後盾，協助她準備履歷和面試，讓獨自在臺求學的她非常暖心。

中金院三位準畢業生前往日本法政大學微留學，業餘時間於東京高尾山頂上合影，左一為張馮心。 圖／中信金融管理學院 提供

中金院校長施光訓表示，學生表現獲產學合作夥伴肯定，就業媒合成果豐碩，期盼畢業生進入職場後發揮所學，成為具有國際移動力的跨界金融人才。中金院設有企業管理、財經法律、財務金融、不分系學士班、AI人工智慧學系，搭配五年一貫雙碩士計畫，學生可前往美、英、法、韓等國家知名商學院修讀雙碩士課程，畢業即可取得兩校的雙碩士學位，更可提早一年時間進入職場。

中金院110學年度單獨招生將於6月28日展開。考生備妥書審資料並檢附學測、統測或指考成績即可線上免費報名，亦可提供中金院自辦考試成績申請，歡迎青年學子踴躍報考，詳細內容可至中金院官方網站www.ctbc.edu.tw查詢，或致電中金院招生中心06-2870223洽詢。

中信金融管理學院官方網站： www.ctbc.edu.tw

中金院金融管理學院研究所學生去年透過學校五年一貫雙碩士計畫，前往法國雷恩商學院修讀雙碩士課程。 圖／中信金融管理學院 提供

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