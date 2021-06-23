疫情下的阿公阿嬤也不停學 google meet上手了

疫情期間阿公阿嬤只能宅在家，實在好無聊。教育部轄下各個樂齡學習中心透過遠端課程，讓樂齡族群動起來，在家也能遠端學習。隨著阿公阿嬤對遠端學習Google meet更上手，樂齡學習中心預計未來開設線上為主的課程，讓阿公阿嬤不用出門，在家也能學習。

教育部終身司表示，各樂齡學習中心線上課程，用圖畫顯示操作步驟，以同步直播及預錄方式，讓花甲少年少女學習不落人後，手機、平板與老師同學互動，打鼓、編織、打拳、運動、跳舞，照樣學習嗨翻天，讓阿公阿嬤停課不停學。

嘉義縣樂齡學習示範中心主任黃意萍說，疫情警戒以來，前兩周透過line群組教長輩怎麼用google meet，之後就開始線上課程，像是生活音樂課程，學員很喜歡。線上教學不同於實體教學，中心的講師都比平日多花一倍心力備課，提供學員好品質的線上課。原本25個人報名課程，開放線上學習後，馬上暴增70多人報名。

屏東縣樂齡學習示範中心老師陳千里表示，為了讓長者進入線上同步教學，進行預錄、測試、上線，一步步設計破關的關卡，把原本不可能的線上同步教學，變成上手的教學模式，當在遠端會議看到及聽到同學及老師的面孔及聲音，大家歡呼聲不斷。中心主任李桂芳說，隨著學員對3C產品操作越來越上手，未來也擬開設線上課程，讓學員在家就能上課。

台南市樂齡學習示範中心主任鍾秀琴表示，30位學員當中只有一位沒有智慧型手機，卻有一半以上不會使用當中的視訊等功能，對於有點年紀的講師，線上教學也是挑戰，要發展出各種變通方案，讓學員愛上「數位學習」，不過當看到學員們的歡笑與學習回饋時，一切就都值得了。 樂齡遠端課程。圖／嘉義縣樂齡學習示範中心提供 樂齡遠端課程，生活樂器玩得不亦樂乎。圖／嘉義縣樂齡學習示範中心提供

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