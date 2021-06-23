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教育部同意稻江停辦 教職員在校生：無奈遺憾

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
高等教育工會聯合稻江自救會，5月1日發起五「咱攏佇嘉」行動，到嘉縣府遞交陳情書，捍衛學生「原校畢業」選擇權，要求縣府出面協助。圖／聯合報資料照片
高等教育工會聯合稻江自救會，5月1日發起五「咱攏佇嘉」行動，到嘉縣府遞交陳情書，捍衛學生「原校畢業」選擇權，要求縣府出面協助。圖／聯合報資料照片

教育部同意嘉義縣稻江科技暨管理學院8月起停辦，雖教育部及校方承諾保障在校生及教職員權益，但稻江學生自救會代表楊焜麟感到遺憾無奈，擔心在校生轉介他校不符意願，恐淪為輟學生；餐飲系吳姓副教授說，學校停辦碰上疫情，這個時間點，對他們離校另覓工作比較好。

高等教育工會聯合稻江自救會，5月1日發起五「咱攏佇嘉」行動，到嘉縣府遞交陳情書，捍衛學生「原校畢業」選擇權，要求縣府出面協助。抗議師生說，稻江109學年度前還公開招生，宣稱「到稻江可以安心就學」。學校還有大二、三、四年級學生，到110學年度至少還有大三、大四兩個年級學生。每個選擇留下同學，無不是因為對科系興趣、對師資認同、或基於地緣關係等原因，努力至今。

自救會代表楊焜麟對教育部同意停辦，感到無奈遺憾，他說，還有64名在校生，停辦後轉介他校，若還利用原校教學資源，造成浪費，另不接受轉介學生恐造成輟學，希望教育部校方信守承諾，保障在校生求學權益。

餐飲系吳姓副教授說，早停辦晚停辦，他們心理有數，這一天總算到了，在校生不多，停辦轉介他校，樂見學生有更好求學環境，教育部協調比勞基法優厚離職條件，年資每年加發半月薪水，又停辦時間碰上疫情，對他們重新找工作比較好。

稻江去年調查學生意願，不願接受安置，選擇留在原校的學生，以社工系、休閒系進修部學生居多，大多是3級升4年級學生，進修部以在職生為主，許多住外縣市需通勤到校，教育部要求正常辦學，要學生回校本部上課，全校共12個系、學程、進修部，留校學生分散各系。

教育部 自救會 疫情

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