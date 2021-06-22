教部公文成參考？ 全教總調查：7成高中師線上課滿40分

全國因疫大停課到暑假，全國教師工會總聯合會（全教總）近期針對高中教師發起問卷，調查發現，多數高中教師以使用「線上同步教學」為多數，部分使用混和模式，只有極少數使用非同步線上教學；線上教學運用的輔助資源多樣化；教師運用各種多元方式掌握學生上課狀況。但即便老師花費比過往更多的時間精力於線上教學，卻仍舊憂慮教學成效、班級經營、師生健康狀態等問題。

全教總調查指出，有64.2%的教師採用同步線上教學，有31.2%的教師採用混合教學（同步線上教學、非同步線上教學混用），僅有4.6%採用非同步教學。

但即便教育部先前曾發出公函，提醒線上教學一節課只要上20到25分鐘，但調查指出，每節課師生盯著螢幕的時間，仍有70.8%高比率使用40分鐘以上，每節20至30分鐘佔24%，每節19分鐘以下占1.3%，其餘則採非同步教學或自主學習。

教師運用各種輔助資源於線上教學，包括：線上學習資源如youtube等（58.6%）、指派學習單或作業（57.7%）、書商提供的軟體（28.4%）、預錄影片（21.9%）、使用外接平台（12.7%）、公用頻道（3.8%），以及其他方式（5.7%）如：自編教材、自製線上測驗、檢討作業、搭配運用各種軟體如kahoo等。有54.27%的老師同時運用三種以上的輔助資源進行教學。

教師試圖運用各種方式掌握學生學習狀況，包括：作業或學習單（84.2%）、課程即時詢答（82.9%）、線上評量（52.9%）、通訊軟體回覆（41%），並搭配其他方式（如：課堂筆記、小組討論、電訪主要照顧者等）；實作部分，老師多要求學生務必開視訊，直接操作讓老師進行評分等。有53.96%的教師在一堂課上使用至少三種檢核方式，以了解學生的學習狀況。

也有許多老師提到，改為線上課程後，學生可透過通訊軟體隨時發問，發問的問題也不限於課業問題，網路問題、設備問題亦要一併回答，也要回應家長在這段時間的擔憂，加上作業多是以線上方式繳交，批閱作業亦是在電腦前進行，是以教師看螢幕的時間遠比實體上課要更多。有91.71%的教師認為在這段時間內，師生的視力都將受到損害。

另外，針對線上課程與學生的學習成果回饋、可能造成影響關係，大多教師感到悲觀。有79.34%的老師認為線上教學並不容易掌握學生的上課狀況；也有多名老師表示，即便學生看起來像在課堂上，但卻常以各種理由搪塞不願意開視訊或麥克風，讓他們很難掌握學生到底人有沒有在螢幕對面聽課。

至於學生學習成果的呈現，75.57%的教師認同線上教學將造成「學生實作能力下降」、68.96%認為「學生專業能力下降」、59.83%的教師認為將「不利於呈現學生的成果作品」。由於高中學習成果將影響未來學習歷程檔案的內容，有62.47%的教師認為恐將「影響學生升學權益」。此外，有高達87%的教師認為將造成更「不利於弱勢生學習」的社會現象。

全教總也提醒，線上教學絕對不是僅把實體教學搬到螢幕前面的模式，教育部雖曾函文各校，線上教學模式不限於同步線上教學，但基層學校顯然基於行政管理方便，多要求教師採用線上同步教學為主，並用檢核教師進行教學模式與時間，教育主管機關應思考線上教學的可行模式，積極調整基層學校的行政管理舊思維。

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